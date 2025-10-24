El TAD desestima la cautelar y Flick no estará en el banquillo del Bernabéu

Hansi Flick no estará definitivamente en el banquillo del Bernabéu este domingo. El Barça ya sabe que el TAD ha desestimado la cautelar. El Tribunal de Arbitraje Deportivo era la última alternativa del club tras acudir a Competición y Apelación, que estimaron que debía cumplir un partido de sanción tras ser expulsado ante el Girona.

La justicia vuelve a tumbar un recurso del FC Barcelona y Flick no podrá sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu en el clásico de este domingo (16.15 horas/DAZN). El técnico germano fue expulsado el fin de semana pasado en Montjuïc frente al Girona “por aplaudir una de mis decisiones en señal de protesta”, tal y como reflejó en el acta el colegiado de la contienda Gil Manzano. Flick contó una versión distinta: "Frenkie estaba ahí y le dije: 'vamos, Frenkie'. De verdad, no iba para el árbitro. Aplaudí para animar a mi equipo. Igual la roja ayudó para ganar el partido. Intenté hablar con Gil Manzano, pero él no quiso. Si no quiere, es su decisión, tengo que aceptarlo".

En el FC Barcelona siguen muy molestos por la expulsión de Gil Manzano, que consideran totalmente desproporcionada por los gestos que realizó el técnico alemán. Por ello, el Barça ha recurrido a todas las instancias posibles. El TAD era el último paso posible y el club blaugrana tenía tiempo hasta este viernes a las 12.00 h. para pedir la sanción cautelar.

El Barça, que ya imaginaba este desenlace, anunció este viernes que sería su segundo, Marcus Sorg, quien comparecería ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa de este sábado a las 12.00 h. Flick dirigirá el entrenamiento normalmente, mientras que será su ayudante el que ofrezca sus impresiones ante la prensa. Una vez confirmada la postura del TAD, se confirma definitivamente que será el segundo de Flick quien diriga al equipo este domingo. No será la primera vez ocupe el cargo: a finales de 2024, Flick fue sancionado con dos partidos de suspensión a raíz de su expulsión durante el encuentro frente al Real Betis en el estadio Benito Villamarín. Sorg dirigió al equipo ante el Leganés y el Atlético.