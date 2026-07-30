El TAD archiva el expediente contra Tebas por la supuesta revelación de información confidencial del Barça

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha archivado el expediente disciplinario abierto contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, por la presunta divulgación de información confidencial del FC Barcelona. El órgano entiende que no ha quedado acreditado que la conducta denunciada sea imputable al dirigente y, por tanto, no le impondrá ningún tipo de sanción.

La resolución, adelantada por Iusport, pone punto final a un procedimiento que se había convertido en uno de los frentes institucionales más importantes entre LaLiga y el conjunto blaugrana durante los últimos meses.

Sin sanción para Tebas

El expediente se abrió después de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) trasladara al TAD una denuncia presentada por Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (Cenafe). La acusación sostenía que Tebas había vulnerado el deber de confidencialidad al hacer públicos datos económicos remitidos por el Barça a LaLiga.

En concreto, la polémica surgió tras el comunicado publicado por LaLiga el 2 de abril de 2025, en el que se ofrecían detalles sobre la situación financiera del club azulgrana y la operación vinculada a los palcos VIP del Spotify Camp Nou. El Barça denunció entonces que nunca había autorizado la difusión de esa información.

Sin embargo, el TAD ha concluido ahora que no existen pruebas suficientes para atribuir esa conducta al presidente de LaLiga y ha decidido cerrar definitivamente el procedimiento.

Joan Laporta y Javier Tebas durante un acto de LaLiga / EFE

Un expediente que tuvo que reiniciarse

El caso ya había sufrido un importante contratiempo durante su tramitación. El primer expediente disciplinario caducó al superarse el plazo legal de tres meses desde su incoación, por lo que el TAD acordó archivarlo y abrir un nuevo procedimiento en marzo de 2026 al considerar que la posible infracción todavía no había prescrito. Finalmente, tras varios meses de instrucción, el tribunal ha optado por archivar también este segundo expediente sin imponer sanción alguna a Javier Tebas.

Con esta resolución queda descartada cualquier posibilidad de inhabilitación o destitución del presidente de LaLiga, una de las consecuencias que contemplaba la normativa deportiva en caso de acreditarse una infracción muy grave.