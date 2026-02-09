El lado más humano de Szszesny: cumple el sueño de un "pequeño gigante"

Tras el partido del sábado entre el FC Barcelona y el Mallorca en el Camp Nou, en el que el conjunto culé se hizo con la victoria tras un contundente 3-0 ante el equipo bermellón (goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, respectivamente), el portero realizó un acto que no ha pasado desapercibido.

A pesar de no participar en el encuentro, Wojciech Szczęsny ha demostrado que su grandeza no se limita a lo que ocurre bajo los tres palos. El guardameta del FC Barcelona ha protagonizado una historia que toca la fibra sensible de cualquier aficionado al fútbol, regalando una experiencia inolvidable a Wojtek Feliks, un niño polaco de 11 años que lucha contra una complicada enfermedad ósea, según el medio TVP World.

La intrahistoria

La historia comenzó hace unos meses en las redes sociales. La madre del pequeño publicó un vídeo enternecedor tras una visita médica, donde el niño estallaba de felicidad al recibir el alta para poder practicar deporte, una de sus grandes pasiones vetadas hasta entonces por su condición.

Wojtek padece displasia espondiloepimetafisaria, un trastorno genético poco común que afecta al desarrollo de los huesos y la movilidad, además de provocarle problemas de audición. A sus 11 años, mide apenas 97 centímetros y pesa 17,5 kilogramos, pero su pasión por el Barça es inmensa.

El vídeo llegó a la pantalla del móvil de Szczęsny hace unos meses. Conmovido por la alegría y la fuerza del pequeño —a quien en redes llaman cariñosamente "Nieduży Wojtek" (Pequeño Wojtek)—, el meta azulgrana no dudó. Dejó un comentario que fue toda una declaración de intenciones: "No podemos dejar esto así. Los sueños están para cumplirse".

Dicho y hecho. Szczęsny contactó con la familia y extendió una invitación formal. El portero quería que Wojtek, junto a su madre y abuelos, viajaran a Barcelona para ver un partido en directo y conocer al equipo y se encargó personalmente de cubrir todos los costes del viaje y la estancia, asegurándose de que la familia no tuviera que preocuparse por nada más que disfrutar.

Wojciech Feliks junto a Szczesny antes del entrenamiento del Barça / Facebook Nieduzywojtek

Además, el pequeño Wojtek pudo asistir a un entrenamiento del primer equipo, el de recuperación tras el partido, donde vivió momentos que difícilmente borrará de su memoria. No solo cumplió su deseo de "chocar los cinco" con sus compatriotas Szczęsny y Robert Lewandowski, sino que la plantilla al completo se volcó con él.

Hansi Flick le saludó cariñosamente y Lamine Yamal, siempre cercano, incluso se animó a compartir unos pasos de baile con el joven aficionado, según declaraciones de la madre del pequeño en la cadena pública polaca TVP Info. El niño regresó a casa con una camiseta firmada y un balón autografiado por toda la plantilla.