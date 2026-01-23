Szczęsny visita el Training Camp de la Barça Academy

Pese a que ayer fue la inauguración oficial del inicio de la cuarta edición del Training Camp de Barça Academy, los 70 jugadores que este año estarán entrenándose en los campos de la Ciudad Deportiva han comenzado los entrenamientos hoy viernes. Los jugadores representan 12 países distintos de 21 de las Barça Academies que el Club tiene en todo el mundo. La academia que más jugadores ha traído es la Barça Academy Dubai con ocho jugadores y sólo siete jugadores repiten la experiencia por segundo año y sólo uno lo hace por una tercera. La región de EMEA (Europa y Oriente Medio) suman 29 jugadores mientras que la de APAC (Asia Pacífico) aporta 24. América lo hace con 17 jugadores.

El Training Camp de Barça Academy es una actividad enfocada al talento e impulsada por el área técnica donde los jugadores participantes pasan un proceso de selección para configurar cinco equipos, tres de la categoría U11, uno de la U13 y otro de la U15. Estos jugadores seleccionados viven la experiencia de competir con los mejores jugadores de las distintas Barça Academies de su edad. Durante la semana que pasan entrenándose en la Ciudad Deportiva disfrutan de entrenamientos, sesiones de vídeo, partidos ante equipos de nivel de Catalunya y del mismo fútbol formativo azulgrana, dinámicas de grupo, ver el partido del Barça ante el Oviedo en el Spotify Camp Nou y pasear por la ciudad de Barcelona, además de una visita en el Museo del Barça.

Visita del primer equipo

La gran sorpresa del entrenamiento de hoy ha sido la presencia del guardameta del primer equipo Wojciech Szczęsny. El polaco se ha hecho fotografías con los jugadores y ha podido conversar con ellos una vez terminado el entrenamiento. El guardameta azulgrana ha tenido una charla con los participantes del Training Camp alentándoles a mejorar cada día y a esforzarse al máximo en cada entrenamiento. También les ha pedido a los chicos cuál era su jugador preferido del Barça y todos se han echado a reír cal señalar que el suyo es Joan Garcia. Una gran experiencia para todos ellos que se llevarán de regreso a su país.

Formación para los entrenadores

Además, desde hace dos ediciones participan también entrenadores seleccionados de las diferentes academias, donde reciben formación por parte del área técnica de la Barça Academy. Forman parte de la edición de este año 11 técnicos de ocho países diferentes representando a 10 Barça Academies. Además, durante estos días habrá una sesión teórica sobre el uso del móvil y la alimentación con el objetivo de formar a los entrenadores en otros aspectos aparte del deportivo.