Szczesny salvó al Barça con un paradón a Mbappé en el penalti señalado a Eric por manos

El Real Madrid tuvo el 3-1 en los pies de Kylian Mbappé, pero Wojciech Szczesny apareció en el momento justo para mantener con vida al Barça en el Clásico. El francés lanzó a su izquierda, fuerte pero previsible, y el portero polaco se estiró con potencia para firmar una parada que vale oro.

Estaba ya cayendo el polaco cuando levanto la mano hacia arriba y logró despejar el balón. Se quedó tumbado en el suelo mirando al cielo y al instante se levantó para seguirla jugada.

Todo nace en el minuto 49, cuando Eric García se lanza al suelo en una pugna con Bellingham, el balón rebota en el inglés e impacta en su brazo que está un poco elevado. Tras revisión en el VAR, Soto Grado señala penalti. Las protestas culés no sirvieron de nada. Pero sí la parada de Tek, que reaccionó rápido para evitar el tanto.

¿Era penalti?

Según Iturralde González, exárbitro y analista de la Cadena SER, la jugada es interpretable: “La clave es si el movimiento del brazo es natural por tirarse o si lo busca. Al haber rebote, hay que ver si hay movimiento hacia el balón o si la mano está quieta”.

Un Clásico cargado de polémica

Minutos antes, el 2-1 de Bellingham ya había llegado tras una acción discutida por el Barça: posible falta de Huijsen a Cubarsí, que quedó sin revisión del VAR. Y poco después, otro gol de Mbappé fue anulado por fuera de juego milimétrico.