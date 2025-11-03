Szczesny salva goles, pero sigue sin una portería a cero

El FC Barcelona logró una victoria balsámica contra el Elche, aunque si hay que ponerle algún pero, sería que Wojciech Szczesny volvió a recoger un balón del fondo de la red y alargó de esta manera la mala racha de partidos consecutivos del equipo azulgrana encajando, que viene ya de cuando Joan Garcia estaba bajo palos. El de Sallent está cerca de regresar tras su lesión y nadie le quita el papel de número 1 en la portería, así que a ‘Tek’ se le agotan las oportunidades de acabar un partido con la portería a cero.

Germán Bona

12 goles en 7 partidos

Szczesny ha recibido goles en los ocho encuentros que lleva jugados esta temporada con el Barça. Un total de 12. En la mayoría de ellos no ha tenido la culpa y nada se le puede recriminar cuando en el clásico le paró un penalti a Kylian Mbappé o ayer puso una mano salvadora ante Rafa Mir, el delantero murciano que antes le había batido en una acción en la que poco pudo hacer el polaco.

Contando a a ‘Tek’ y a Joan, que encajó un gol en Oviedo, son ocho partidos seguidos recibiendo goles. La última vez que el conjunto blaugrana completó un partido sin encajar fue el pasado 21 de septiembre, cuando golearon los de Hansi Flick a un siempre complicado Getafe por 3-0 en el segundo y último partido disputado en el Estadi Johan Cruyff. Desde ese día, 7 encuentros seguidos recibiendo, al menos, un tanto.

La lista

Oviedo y Real Sociedad marcaron un gol, los asturianos a Joan Garcia en el partido que se lesionó el de Sallent y los donostiarras, ya a Wojciech Szczesny en el que fue el estreno en la temporada de Tek, que ha seguido defendiendo la portería del Barça los siguientes encuentros. Encajó dos del PSG, cuatro del Sevilla, uno de Girona y Olympiacos y en el clásico, y pese a su gran partido, dos del Real Madrid. El Elche ha sido el último en sumarse con la diana de Rafa Mir.

Una racha de partidos seguidos encajando que no se producía desde la temporada 2020/2021, con Ronald Koeman en el banquillo barcelonista. La campaña pasada, con Hansi Flick hubo hasta dos fases de seis encuentros consecutivos recibiendo gol, pero ninguna de siete como la actual. Con la diana del Elche, se han igualado los ocho partidos oficiales seguidos con Koeman, hace ya cinco campañas. Curiosamente, esa mala fase se rompió con una goleada 3-0 al conjunto ilicitano, pero esta misma situación no se pudo repetir este domingo.