Szczesny revela su pacto con Flick para poder fumar

Wojciech Szczesny es un personaje peculiar. El polaco da mucho juego dentro y fuera del campo. En una entrevista en la revista GQ de Polonia muestra su cara más íntima y se exhibe como una persona extrovertida, con manías muy particulares y una forma de entender la vida en que relativiza mucho lo que sucede sobre el terreno de juego.

Su condición de fumador, por ejemplo, sorprende mucho, pero tiene el visto bueno de Hansi Flick. Tek desvela cómo pactó con Flick poder seguir con su hábito de los cigarrillos. "El entrenador y yo estábamos sentados en la sauna hace poco y le pregunté qué opinaba. El entrenador respondió que lo importante es lo que hago en el campo. 'Mientras seas súper profesional, puedes incluso fumar durante el desfile por el título'", fue la respuesta de Flick.

La experiencia fue peor en el Arsenal, donde su vicio lo llevó a salir del club. La revista explica que en enero de 2015, tras un partido complicado, cuando el Arsenal perdió 2-0 contra el Southampton, Szczesny fumó un cigarrillo en la ducha y el entrenador lo pilló. Pagó una multa y fue expulsado del once inicial, poco después de ser cedido a la Roma. Jugó 181 partidos con el Arsenal, dejando su portería a cero en 72 ocasiones. Ganó dos FA Cups y una Community Shield con el club. No quería irse. El precio de ese cigarrillo fue demasiado para él.

Expulsado del Arsenal

El guardameta explica que "en el Arsenal, estaba prohibido fumar en el vestuario. El entrenador, Arsène Wenger, sabía que fumaba. Fumaba después de cada partido. Creo que lo sabía, pero fingió no saberlo, fingió que no pasaba nada. Jugué un partido terrible ese día, y cuando encendí un cigarrillo, lo vio. Me apartó. Hoy no pasaría porque habría forjado una relación con el entrenador que me permitiría decirle: "Arsène, lo siento, pero siento la necesidad de fumar en el vestuario. Lo siento, sé que no te gusta, lo entiendo, fumaré fuera de la cancha para no dar mal ejemplo".

Szczesny, en un partido ante el FC Barcelona / JOAN IGNASI PAREDES / EDECASA

En Barcelona se siente libre y feliz Szczesny: "El Barcelona me da la alegría pura de ser futbolista. La Juventus es un trabajo diario bajo la máxima presión. Allí, ganar es lo único que cuenta. Y pude aprender eso. Convertirse en una pieza importante de un club así es muy gratificante. ¿Entiendes? ¡Podría haber sustituido a Buffon! No había mayor reto en el mundo de la portería. Pensé en jugar dos o tres años y encontrar a alguien más joven, pero resultó que seguí renovando contratos hasta convertirme en el jugador más veterano de la Juventus, con más partidos, más experiencia y quien empezó a construir la plantilla. El único problema fue la reticencia inicial de Marina a mudarse. Le gustaba vivir en Londres, en Roma. Pero de repente, nos vamos a Turín. Preguntó dónde estaba Turín".

De su relación con su esposa confesó que "soy un hombre inteligente, así que mi esposa toma las decisiones en casa. A menudo discrepo con mi esposa, pero he aprendido que no necesito tener la razón en absoluto. Tener la razón no es la esencia de la vida en pareja. En casa, de mil decisiones, solo tomo una: dónde jugaré".

La relación con sus padres

Szczesny abrió su corazón y habló de su madre: "No puedo entender cómo pudo ser tan valiente. Tras la traumática experiencia de la muerte de mi hermana (Natalia murió aplastada por una batidora de alfombras), nos dio a mi hermano y a mí tanta libertad y confianza en el difícil parque infantil de Grochów. Le estoy muy agradecida. Solo volvíamos a casa cuando ya no veíamos la pelota. A veces salíamos ensangrentados porque nos peleábamos con chicos mayores. Cuando lo veo desde la perspectiva de una madre, sé que yo no me habría atrevido a darles a mis hijos tanta libertad. Pero mi madre tuvo la sabiduría de dejarnos ponernos a prueba en el parque infantil y luego en los deportes".

De su padre, el también futbolista Maciej Szczesny no tiene tan buen recuerdo ya que "de niño, simplemente le tenía miedo. No me refiero al miedo al dolor físico ni a que me pateara el trasero, sino a que me avergonzaba deliberadamente en público delante de desconocidos. Me humillaba. Me dejaba pensando: 'Papá, ¿por qué me haces esto?'".

Tek conversa con Flick y Lewandowski / Valentí Enrich

Tek decidió dejar pronto el fútbol, pero fue repescado por el Barcelona. El guardameta argumenta la decisión de su cambio. "No era que no me apasionara el fútbol. No me apasionaban las opciones que había sobre la mesa, a pesar de que los diez mejores clubes hacían ofertas. No se trataba de subir mi precio. No quería seguir jugando solo por dinero. Mi intuición me decía que dijera que no. Tres días antes de anunciar mi retirada, incluso hablé con Lewy y le dije que no quería jugar más en ningún club. A menos que fuera el Barcelona. Cuando me llamó, probablemente sospechó que podría convencerme. Jugué mi primera temporada gratis. Lo que recibí del Barcelona fue exactamente lo que tuve que devolver a la Juve por rescindir mi contrato antes de tiempo".

Las burlas de Lewandowski por su físico

Szczesny habla sin tapujos de sus rutinas diarias poco ejemplares y confiesa que "me gusta comer, y aunque logro mantenerme dentro del límite de peso, batí el récord de grasa corporal del Barcelona. Excesivo. Una vez, Lewy, burlándose de mí en el vestuario de la selección polaca (solo iba en ropa interior), dijo: "¿Cómo pudo Szczesny tener una carrera así con ese cuerpo?". El entrenador Michniewicz, también portero, dijo entonces: 'Verás, Lewy, ser portero es como jugar al ajedrez. Juegas con las manos, pero en realidad con la cabeza'. Desde entonces, siempre que alguien me dice: 'Wojtek, ve al gimnasio', respondo: 'Oye, es ajedrez'. Nunca he sido un jugador que entrenara más duro que otros, pero he logrado mantener el mismo alto nivel a lo largo de mis 18 años de carrera. Puede que nunca haya estado entre los diez mejores, pero tampoco he bajado del octavo puesto. Si hubiera jugado al máximo, habría alternado dieces y seises, pero mantuve los ochos todo el tiempo y me he forjado una carrera.".

Otros hábitos más saludables de Szczesny son los baños con agua fría o la meditación. Tek también comenta estos aspectos más místicos. "No puedo explicarlo, pero hay una conexión entre la respiración y las emociones. La respiración cambia cuando estamos enojados o felices, tranquilos o nerviosos. Si puedes controlar tu respiración en situaciones extremas, puedes controlar tus emociones".

Tek añade que "puede que solo sean palabras, pero empecé a entrenar mi respiración con calor extremo, frío extremo. Y aprendí a controlarla. Cuando te sumerges en agua a seis grados Celsius, tienes un reflejo de jadeo. Es resultado del shock. Sin embargo, si tu cabeza anula este reflejo, te relajas. Tu ritmo cardíaco baja a unas 35 pulsaciones por minuto, y todo se ralentiza".