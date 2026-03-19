Szczesny retrasa su jubilación en el Spotify Camp Nou

El FC Barcelona logró el billete hacia los cuartos de final de la Champions League, después de golear al Newcastle por 7-2 en la vuelta de los octavos. El peaje para avanzar de ronda, sin embargo, tuvo un coste algo elevado, puesto que tuvieron que se retiraron antes de tiempo Eric Garcia y Joan Garcia. El de Sallent se tendió sobre el césped del Spotify Camp Nou en el tramo final del partido y tuvo que ser sustituido por Wojciech Szczesny.

A toda prisa, el guardameta polaco se enfundó los guantes y saltó al terreno de juego entre la ovación del público blaugrana para disputar los últimos ocho minutos del encuentro. "Szczesny fumador, Szczesny fumador" coreaba las gradas del Estadi, que veía por primera vez al portero en este escenario. De hecho, según recoge el periodista Oriol Jové de 'Rac 1', Szczesny se convirtió en el debutante más veterano de la historia del Camp Nou, con 35 años y 335 días.

En esta ilustre lista de futbolistas, vemos como el '25' culer ha superado a jugadores de la talla de Lilian Thuram (34 años y 233 días), Robert Lewandowski (33 años y 358 días), Demetrio Albertini (33 años y 169 días) y Sergio 'Kun' Agüero (33 años y 138 días).

Un retiro en diferido

Recordemos que Szczesny fichó por el Barça la temporada pasada, en octubre de 2024, después de que Ter Stegen sufriese una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Entonces, nuestro protagonista había decidido colgar los guantes, pero no pudo rechazar la llamada del club blaugrana y aceptó vivir esta aventura.

Tras tres meses de entrenamientos para recuperar la forma física y adaptarse al ritmo de competición, debutó como culer el 4 de enero de 2025, hace poco más de un año. Lo hizo en el primer partido del Barça en la Copa contra el Barbastro, en el que vencieron por 0-4 y el polaco mantuvo su portería a cero. En total, ha vestido la camiseta blaugrana en 40 encuentros (30 victorias, cinco empates y cinco derrotas), en los que ha encajado 53 goles y ha dejado su portería a cero en 15 ocasiones.

Entonces, el Spotify Camp Nou no había reabierto sus puertas todavía y el Barça disputaba sus partidos como local en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Por ello, el debut de Szczesny en el templo blaugrana no se había producido hasta este miércoles. El curso pasado, el guardameta polaco se ganó la confianza y el cariño del 'staff' técnico, del vestuario y de la afición. Tuvo un rendimiento extraordinario que permitió al equipo ganar la Liga, la Copa y la Supercopa, además de alcanzar las semifinales de la Champions League.

Tras jugarlo todo el año pasado y pasar por delante de Iñaki Peña, este año está aprendiendo a estar en la sombra de Joan Garcia. 'Tek' se ha convertido en un engranaje imprescindible en el día a día del equipo culer y ha sido clave en la adaptación de Joan Garcia en su nuevo equipo. El club quiso agradecerle el rendimiento y la buena actitud con una renovación hasta el 30 de junio de 2027. Para entonces, tendrá 37 años y ya veremos qué le depara el futuro. Mientras tanto, la jubilación de Szczesny deberá esperar.