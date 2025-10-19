Szczesny responde sobre la cuerda floja en semana de clásico

"Luchando hasta el final para conseguir los 3 puntos en casa". Wojciech Szczesny mostró en su cuenta de Instagram su satisfacción por la épica victoria ante el Girona. El polaco no marcó el gol de la victoria, pero fue clave para que el tanto de Araujo valiera tres puntos. El polaco salvó antes al equipo con dos acciones claves: solventó un mano a mano con Vanat y rozó el balón para enviar al palo en una situación al límite de Portu.

Tek vivió una tarde en el alambre en un Barça que se descosía en cada acción ofensiva del Girona. Lo explicó Witsel tras el encuentro: con solo dos toques se plantaban delante de Szczesny con un mano a mano. Curiosamente el Girona no acertó en este tipo de situaciones, a veces por Tek, otras por tener el punto de vista desviado. Necesitó el conjunto de Míchel una acción inverosímil, una chilena increíble de Witsel, para empatar el encuentro.

Un Barça desajustado con el fuera de juego

El Girona dispuso de muchísimas ocasiones para haber logrado otro resultado en Montjuïc. De nuevo, otro equipo logró desmoronar la fórmula del fuera de juego de Flick. Es una tendencia preocupante: de los 75 fueras de juego de la temporada pasada a estas alturas, el Barça ha pasado a 49. Es decir, 26 menos, un 34,6% por debajo. El conjunto azulgrana volvió a realizar una presión muy defectuosa y la gran duda es si es una cuestión estructural o consecuencias de las bajas.

Szczesny fue decisivo ante el Girona / Dani Barbeito / SPO

El equipo está notando mucho la baja de un futbolista capital para la presión como Raphinha y la ausencia de Iñigo Martínez, el defensa que mejor marcaba la línea del fuera de juego la temporada pasada. También el central más vocal y que más apretaba a sus compañeros. Tras el encuentro, Pedri volvió a reconocer que el equipo no está haciendo bien la presión. Lo aprovechó el Girona que, como ya hicieron otros equipos esta temporada, hicieron daño con futbolistas de la segunda línea.

En esta incertidumbre, el Barça encontró en Tek una solución en situaciones límites. A pesar de que quizás pudo hacer más en la chilena de Witsel, fue decisivo en varias acciones. Una buena noticia para el Barça en una semana que afronta el duelo de Champions ante el Olympiacos el martes y el clásico liguero el domingo. El equipo está echando de menos a Joan Garcia, que estaba a un nivel altísimo antes de lesionarse, pero recuperar esta versión de Tek es clave para competir los siguientes encuentros.