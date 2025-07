Szczesny recibe el mejor mensaje después de su renovación

Quien le iba a decir a Szczesny hace poco menos de un año, cuando decidió retirarse del fútbol y asentarse en Marbella, que iba a ser jugador del FC Barcelona durante tres temporadas. El club azulgrana rescató al portero polaco después de la grave lesión de Ter Stegen y, aunque en principio la intención era que se quedase solo un año, su nivel en la segunda mitad de la temporada y su actitud en el vestuario le han hecho ganarse la renovación hasta 2027.

La continuidad de 'Tek' estaba asegurada desde hace semanas, cuando el exjugador de la Juventus decidió aceptar la oferta del Barça. Sin embargo, no fue hasta ayer cuando la entidad catalana lo hizo oficial. Así, la dirección deportiva confirma su apuesta por el polaco en la portería del Barça, pese a la llegada de Joan García y la negativa de Marc-André Ter Stegen a abandonar la disciplina azulgrana.

Aún así, ha sido un día después de la renovación, cuando el cancerbero polaco ha recibido la mejor felicitación de forma pública, porque que mejor que las palabras de una madre después de conseguir un hito de tal envergadura en su carrera. A través de su cuenta de Instagram, Alicja Szczęsna ha publicado una 'storie' en la que compartido un 'post' del Barcelona acompañado de un escueto texto: "Lo has vuelto a lograr. El contrato está firmado", escribe la madre del jugador.

Felicitación de la madre de Szczesny a través de Instagram. / RRSS

De este modo, Alicja, siempre muy activa en redes sociales, en las que comparte los éxitos de su hijo, ha querido expresar el orgullo hacia la hazaña conseguida por Szczesny después de su retiro como profesional. Además, en los últimos días, ambos han coincidido en la celebración del cumpleaños de la mujer del portero, Marina Łuczenko, y sus dos hijos, Liam y Noelia, cuyos aniversarios coinciden en fechas próximas.

Una relación turbulenta con su padre

Quien todavía no se ha pronunciado al respecto de la continuidad de Szczesny en Barcelona es el padre del jugador. En este sentido, cabe tener presente que la relación entre el polaco y su progenitor no es la mejor. De hecho, no se hablan desde 2016, cuando Maciej Szczesny acudió a la boda del futbolista con su mujer actual. El detonante final del desencuentro, según contó el propio 'Tek', fue la crítica de Maciej a Arsène Wenger, quien por aquel entonces era su entrenador en el Arsenal.