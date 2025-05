Szczesny recibe unos guantes muy especiales... ¿para la temporada que viene?

La presente temporada ha llegado a su fin para el Barça. Sin embargo, desde el club ya se está preparando el siguiente curso con renovaciones, fichajes y salidas. Szczesny, sin duda, será uno de los protagonistas del verano azulgrana. El arquero aún no ha desvelado si continuará un año más, aunque las imágenes que ha compartido agradeciendo un regalo han avivado un poco las esperanzas.

Wojciech Szczesny llegó al Barcelona para suplir la baja de Ter Stegen mientras que este se recuperaba de una lesión de larga duración. El alemán, sin embargo, a estas alturas ya está preparado de nuevo para asumir la titularidad de la portería blaugrana.

No obstante, el guardameta polaco, quien volvió de la retirada para jugar en el Barça, ha rendido mejor de lo que se esperaba y ha llevado a los de Hansi Flick a la consecución del título de Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y a las semifinales de la Champions. Por eso mismo, el portero se ha ganado la prolongación de su contrato por, al menos, un año más.

De momento, Tek no ha resuelto las dudas sobre su renovación, como dijo tras el último clásico de Liga: "No oculto que tengo una oferta para continuar en el Barça por dos años más. Ya me la han presentado, pero he pedido tiempo. Necesito decidir con mi familia que es lo mejor para todos nosotros".

El regalo más especial

Esta mañana, Szczesny ha publicado un vídeo a Instagram agradeciendo unos guantes de Reusch Goalkeeper Gloves personalizados con sus iniciales y el mensaje "Felicidades campeón", en motivo de los títulos logrados con el equipo catalán.

📲 Nowe rękawice już są więc nad czym się tutaj zastanawiać Wojciech? 🧤 [IG] ⏳ pic.twitter.com/4TRuWvH00e — BarcaInfo (@_BarcaInfo) May 26, 2025

Además, otros jugadores como Alisson Becker, también fueron obsequiados con el mismo regalo. En este sentido, el brasileño tuvo la ocasión de usarlos en el último partido de la Premier League ante el Crystal Palace el día de la celebración del galardón.

Quién sabe si el polaco podrá usar los suyos la próxima temporada con el Barça, aunque, sin duda, se avecina un mercado movido en la portería azulgrana.