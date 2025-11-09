Szczesny se pudo despedir de la portería del Barça con otra noche para olvidar

Todavía no es seguro que sea así, pero son mayoría los seguidores del Barça que esperan que las palabras de Hansi Flick, adelantando que Joan Garcia estará de regreso tras el parón de selecciones, sean ciertas. En Balaídos, en otra noche aciaga, Wojciech Szczesny encadenó su noveno partido consecutivo encajando goles. Nada menos que 17 dianas recibidas, con un promedio tan negativo que neutraliza todo el trabajo ofensivo del equipo.

Es obvio que el problema defensivo del Barça es estructural y va más allá de las actuaciones individuales de uno de sus futbolistas. Flick se ha lamentado de falta de intensidad y energía en la presión; y se puede atribuir al técnico el desorden táctico en el que cae el Barça inmediatamente después de marcar un gol. Pasó en Balaídos como pasó en Brujas y en otros tantos partidos en esta sesión. Los dos primeros tantos de Lewandowski fueron replicados inmediatamente por Carreira y Borja Iglesias.

En total son diez partidos consecutivos recibiendo goles, en una racha que inició Joan Garcia en su última actuación. Una racha que no registraba el Barça desde la temporada 2012/13 cuando el equipo del añorado Tito Vilanova encadenó hasta trece partidos recibiendo goles, hasta 20.

Pero definitivamente, el guardameta polaco no es el mismo de la pasada campaña, en la que consiguió mantener un nivel aceptable que minimizó la ausencia de Ter Stegen. En la temporada 2025/26 ha sido incapaz de echar el cerrojo, hasta el momento.

En total son 17 goles encajados que lo sitúan en un promedio de en torno a dos goles en contra que han costado una derrota en la Champions (1-2 contra el PSG) y un empate (3-3 contra el Brujas). Incluso frente al débil Olympiacos recibió una diana en contra (6-1).

Las cosas no han ido mucho mejor en LaLiga. Dos derrotas dolorosas, con goleada en Sevilla (4-1) y disgusto con el Real Madrid (2-1). Y encajando siempre frente a Real Sociedad (2-1), Girona (2-1), Elche (3-1) además del Celta anoche (2-4).

Las comparaciones siempre son odiosas, pero Joan Garcia, en sus 7 partidos disputados, encajó 5 tantos (0,7 de promedio) y firmó 3 porterías a cero. Thibaut Courtois, en sus 15 apariciones, ha recibido 12 dianas y ha dejado 7 veces en blanco su meta.