Szczesny: "Soy un poco psicópata"

Tras una muy buena temporada defendiendo la portería del FC Barcelona, Wojciech Szczęsny se ganó a pulso la renovación hasta 2027. Hace un año había decidido colgar los guantes, pero la lesión de Ter Stegen hizo que la dirección deportiva blaugrana apostase por él para relevar al alemán hasta el final de la temporada. Nueve meses después, se ha ganado al vestuario, al cuerpo técnico y a la afición.

"Si no fuera por mi familia, no habría ido a Barcelona. Creo que fue más por el cansancio de mi mujer de que me quedara en casa que por el mío de descansar. Al principio, no me entusiasmé. El sentido común prevaleció. Decidí que, pasara lo que pasara, no me arrepentiría. Y me arrepentiría si no aceptaba el reto", dijo entre risas en una entrevista concedida a 'Foot Truck'

Eso sí, necesitó un período de adaptación para acostumbrarse al estilo de juego del Barça, así como para recuperar el ritmo de competición perdido durante los meses anteriores. "Por un lado, el vestuario era divertido, aunque no jugué las primeras semanas. Cuando empecé a jugar y cogí ritmo, tuve la gran sensación de ser muy bueno en algo, de cumplir mis propias expectativas", comentó.

No obstante, en la citada entrevista confesó las dificultades a las que se sometió bajo las órdenes de Hansi Flick. "Vi que la forma en que íbamos a jugar era un desafío en sí misma. Al principio, me senté en el banquillo y pensé: 'quizá prefiero no jugar con este sistema'. Sinceramente, no me molestaba no jugar. Estaba agotado del fútbol, mi carrera estaba acabada. No tenía hambre de él", concluyó.

"Juegas de manera completamente diferente, así que también entrenas de forma completamente diferente; incluso en los ejercicios en campos pequeños", explicó sobre el método de juego del Barça, añadiendo que "es extremadamente fácil jugar con los pies, todo el mundo quiere el balón, es un poco de cambio cultural".

Su perfil como deportista

Se han viralizado varias imágenes suyas durante esta temporada con el Barça en las que el guardameta no celebra los goles del equipo. Ni tan siquiera en las remontadas tan sonadas que el equipo de Hansi Flick ha celebrado, tanto en LaLiga, como en la Champions o, incluso, en la final de la Copa ante el Real Madrid.

"Soy un poco psicópata. Los primeros errores duelen en la vida. Después de una docena, ya estás más o menos acostumbrado, como si fueras inmune. Hace unos años aprendí a apagar las emociones completamente durante los partidos. No lo soy en la vida cotidiana, solo en el deporte. Muchos deportistas también lo son, por eso los admiro: Michael Jordan, Roger Federer, Tiger Woods... Es un perfil psicológico, todos somos muy parecidos", compartió.

Además de hablar largo y tendido sobre el momento que vive Lamine Yamal: "Solo tiene 17 años. Tiene el derecho, quizá incluso la obligación, de cometer algunos errores de juventud", argumentó, aunque también se rindió a Pedri, con palabras enalteciendo su fútbol a otra dimensión.

"Lo que ha logrado Pedri esta temporada... Nunca había visto una temporada así en un jugador. Verlo jugar, verlo controlar el partido, tanto defensiva como ofensivamente... Es increíble. Es el jugador que más me ha impresionado en mi vida. No sé cuál es su truco, pero nunca pierde el balón."