Szczesny se prepara para su primer examen

El FC Barcelona realizó durante la mañana de este sábado el último entrenamiento en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de recibir a la Real Sociedad en la 7ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. El escenario, por primera vez esta temporada, será el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, la 'casa' de los blaugranas durante el curso anterior y que acogerá los próximos dos encuentros que el Barça tiene agendados como local, a la espera de poder reestrenar el Spotify Camp Nou.

La sesión que dirigió Hansi Flick tuvo un claro protagonista: Wojciech Szczesny. El portero disputará sus primeros minutos de la campaña y sustituirá a su compañero Joan Garcia, quien, mientras sus el resto de la plantilla se ejercitaba sobre el verde, estaba siendo sometido a una artroscopia de la rodilla izquierda para sanar la rotura del menisco interno que sufrió durante el último encuentro frente al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere.

Movimientos en el once

El polaco, precisamente, fue el primer en saltar de los vestuarios de la Ciutat Esportiva hacia el campo de entrenamiento. Una sesión en la que también participaron con el resto del grupo Alejandro Balde y Lamine Yamal. Ambos podrían recibir el alta médica y estar disponibles para Hansi Flick durante la tarde del domingo, aunque no parece que puedan partir como titulares, pero podrían sumar minutos en el segundo tiempo para ganar ritmo de competición antes de recibir el miércoles al Paris Saint-Germain.

El técnico alemán, con la lista de lesionados, tiene poco donde escoger para armar una alineación. La única duda parece estar en el eje de la defensa. Con Pau Cubarsí como fijo en la alineación, faltará por ver quién le acompaña: Araujo, Christensen o Eric Garcia. Por otra parte, tras descansar en el último partido en tierras asturianas, Koundé, De Jong y Lewnadowski podrían regresar al once titular.

Lo cierto es que, Flick tan solo tiene a cuatro futbolistas con ficha del primer equipo para ocupar las tres posiciones del centro del campo (De Jong, Casadó, Pedri y Dani Olmo); puesto que Gavi y Fermín se encuentran en la enfermería. Sota, caballo y rey en la delantera con Rashford, Lewandowski y Ferran Torres; además de Roony Bardghji.

Dominó en las porterías

Junto a Szczesny, también se ejercitaron los guardametas del filial Eder Aller y Emilio Bernad. El primero de ellos apunta a la convocatoria del primer equipo, mientras que el segundo de ellos debutará con el Barça Atlètic del Juliano Belletti este domingo en el Narcís Sala contra el Sant Andreu.

Por otra parte, según pudo confirmar SPORT, la idea es que, llegue a tiempo y forme parte de la convocatoria para recibir a la Real Sociedad, en calidad de portero suplente, Diego Kochen, quien se encontraba en Chile concentrado con la selección de Estados Unidos en motivo del Mundial sub 20. También, como viene siendo habitual, Flick volvió a citar a Jofre Torrents, Dro y Toni Fernández.