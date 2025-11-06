Szczesny 'pide' la vuelta de Joan Garcia

Una de las notas más negativas de la noche en Brujas fue Wojtech Szczesny. El polaco tuvo un partido para olvidar. En los tres goles, pese a ser jugadas de mano a mano, dio la sensación que podría haber hecho bastante más. El Barça empató (y pudo perder tranquilamente) en la cuarta jornada de Champions con un Tek bajo palos que dejó mucho que desear.

No fue decisivo con ninguna intervención. Y, como guinda, estuvo a punto de liar la monumental cuando en el añadido le robó la cartera Vermant ante un recorte incomprensible, marcó, pero lo anuló el VAR. Contactó muy leve pero existente por parte del atacante belga que el videoarbitraje se encargó de avisar al colegiado principal. En un inicio, Taylor había dado por bueno el gol.

MALOS NÚMEROS

Se le está haciendo bastante bola al polaco el tener que suplir a Joan Garcia tras la operación del de Sallent. Los números hablan por si solos. 15 goles encajados en ocho encuentros, 31 en total en los 16 partidos que ha defendido la portería azulgrana.

Joan Garcia, trabajando sobre el césped de la CE Joan Gamper / Dani Barbeito

Tek, que está en Barcelona por petición del club, que le pidió renovar para ser el segundo de Joan, se está viendo demasiado exigido. Aún le queda un choque por delante ante el Celta. Luego vuelve Joan Garcia. Se ha echado muchísimo de menos al de Sallent. Ha tenido buenos chispazos Szczesny, pero actualmente hay un abismo entre él y el ex del Espanyol. Con el parón de por medio, tiene tiempo de sobras el catalán para ponerse a tono y regresar frente al Athletic. Quién sabe si ya en el nuevo Spotify Camp Nou.