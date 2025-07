Szczesny, un padrino de lujo para Joan Garcia

Mientras Ter Stegen sigue entrenándose al margen del grupo y decide si operarse o no de su lesión en la espalda, la situación en el césped de la Ciutat Esportiva es muy diferente. En estas primeras sesiones de la pretemporada, Wojciech Szczesny y Joan Garcia están siendo inseparables. El portero polaco está ejerciendo como tutor del exjugador del Espanyol y está siendo clave en su adaptación al Barça.

Prueba de esta conexión entre ambos guardametas fue la escena captada por el periodista Víctor Navarro en el entrenamiento de este jueves. Tras una gran parada del de Sallent, la reacción inmediata de 'Tek' fue aplaudir de forma efusiva la acción de su compañero. Un gesto que demuestra el gran ambiente de deportividad entre los dos porteros que harán tándem la próxima temporada, y también de la buena actitud de Szecesny.

Buena parada de Joan Garcia y le aplaude Szczesny pic.twitter.com/BIOAY27lGK — Víctor Navarro (@victor_nahe) July 17, 2025

En este sentido, hay que entender que los porteros suelen ejercitarse por separado en buena parte de las sesiones de entrenamiento, por lo que la competencia sana y el respeto mutuo es fundamental. Así, pese a que junto a ellos también se encuentran Iñaki Peña, cuyo futuro está pendiente de resolverse, y José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros, ellos siempre van de la mano en los diferentes ejercicios. Precisamente, pese a que se había especulado sobre una posible salida de 'Dela', el experimentado técnico catalán continuará en el Barça, más aún después de la lesión de Ter Stegen, con quien guarda una gran relación.

En cualquier caso, el polaco es consciente de que su rol en el curso venidero consistirá en acoger, tutelar y proteger a Joan Garcia para que se adapte lo más rápido posible a la élite. Este es uno de los motivos por los que tanto el club como Flick decidieron renovarle, además de su experiencia y veteranía tanto dentro del campo como en el vestuario.

Szczesny, un gran valor en el vestuario

Esta actitud colaborativa por parte de Szczesny no viene de nuevas, sino que ya la mostró la temporada pasada. Pese a su gran bagaje, cuando fichó por el Barça en octubre llegó con la máxima humildad, sabiendo que Iñaki Peña era el portero titular y que debía ganarse el puesto.

Además, aunque en sus primeros meses no estaba contando con minutos, 'Tek' no dudó en apoyar a su compañero y en acatar las decisiones de Flick: "Si fuera el entrenador de este club, jugaría el mismo número de partidos que he jugado hasta ahora. Es difícil para mí estar frustrado con esta situación porque estoy de acuerdo con ella al 100%”, comentó Szczesny a Eleven Sports en diciembre. Gestos como estos, además de su carácter extrovertido le hicieron convertirse en uno de los jugadores más queridos por el vestuario y también por la afición.