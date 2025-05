¡Szczesny, sobre la oferta del Barça!: "Mi mujer va a decidir si nos quedamos"

Ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada. Llegó por la puerta de atrás para suplir a Ter Stegen y se ha convertido en el portero titular. Szczesny se emocionó tras ganar el Clásico ante el Barça y nada más acabar el partido habló en Canal+ Polonia sobre su futuro revelando datos curiosos: "No oculto que tengo una oferta para continuar en el Barça por dos años más. Ya me la han presentado, pero he pedido tiempo. Necesito decidir con mi familia que es lo mejor para todos nosotros".

Y ahí, Szczesny dejó un dato claro. Será su mujer la que acabe tomando la decisión, que pasa por quedarse o por irse a Marbella a jugar a golf: "Le debo a mi esposa decidir esto juntos y todavía no lo hemos hecho. La mayoría de decisiones las toma mi esposa y no me averguenzo de ello en absoluto. Lo del fútbol lo iba decidiendo yo como profesional, pero este es un caso inusual. Todos estábamos decididos a que viniese por un año para cumplir nuestros sueños y luego volver a jugar a golf".

El portero polaco tiene claro que la decisión no puede esperar porque el Barça también necesita planificar en su posición: "La verdad es que no sé lo que pasará y con ello soy sincero. Lo vamos a decidir este mes porque hay que montar toda la logística en cuanto a escuela o mudanzas depende de lo que decidamos. Ahora mismo no hay nada en firme y lo estamos pensando", comentó.

Szczesny, visiblemente emocionado, reconoció que este Barça es lo mejor que le ha podido pasar: "Estaba retirado y me encuentro con esto. Parecerá extraño porque el Inter nos eliminó, pero este Barça ahora mismo es el mejor equipo del mundo. Lo que están haciendo estos chicos jóvenes es impresionante y debe tener su premio. Es una lástima que no hayamos podido ganarlo todo, pero se ha estado cerca y se ha construido algo muy importante para el futuro".

La decisión de Szczesny es estratégica para el Barça y aún más teniendo en cuenta el dato que ofreció el polaco explicando que la oferta es para dos temporadas, por lo que la portería quedaría bloqueada dos años antes de realizar una remodelación en el futuro. Si Szczesny da el OK, el Barça no firmaría portero de primerísimo nivel en dos años y centraría sus esfuerzos en otras posiciones.