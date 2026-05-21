Szczesny, aún más necesario en el vestuario del Barça sin Lewandowski

Wojtech Szczesny siempre se ha tomado la vida como algo no tan serio como muchos quieren o intentan pregonar. El polaco, consciente de su privilegio como futbolista de primer nivel y de poder vivir en abundancia gracias a ello, es de los que quitan hierro a casi todo.

Szczesny detiene un balón raso ante la mirada de Pau Cubarsí en Vitoria ante el Alavés / VALENTÍ ENRICH

El día a día del futbolista, que otros quieren convertir en una mochila repleta de presión, es algo que Tek disfruta y exprime. Su actitud, desde que diera el salto al Arsenal siendo un adolescente, nunca ha cambiado. Y eso lo hace aún más especial dentro de un vestuario.

Un gran activo para el Barça

Es un perfil necesario por la buena 'vibra' que transmite al grupo. Por su profesionalidad entrenando y por el positivismo y el buen rollo que insufla en los momentos más bajos. Eso, unido a la experiencia acumulada a sus 36 años y tras vivir prácticamente de todo, le hacen un gran activo para el Barça.

Diego Kochen y Wojciech Szczesny / EFE

Al polaco se le repescó de una jubilación que disfrutaba en Marbella. Entre él y su mujer, la artista Marina Luczenko, vieron la oportunidad del Barça como un 'bonus track' a una carrera que daban por terminada. Una posibilidad de vivir algo distinto en una ciudad maravillosa y un club único en el mundo.

Feliz con su rol

Inmerso en esta aventura, Wojtech está terminando su segundo curso de azulgrana. Completamente a la sombra del titularísimo Joan Garcia, el polaco está a gusto con su rol. Ahora pierde a su principal amigo del vestuario azulgrana, Lewandowski, pero no por eso peligra su estatus o su continuidad. Al contrario.

Lewandowski y Szczesny, al frente del autocar de la rúa de campeones del Barça / INSTAGRAM

El peso de Szczesny en el Barça de Flick puede ir en aumento. Ya no hay veteranos en la plantilla. Sin Lewandowski, Tek es claramente el futbolista de más edad (36). Por detrás, un Cancelo (31) que todavía no se sabe si podrá continuar en el Barça y ya nadie más en la franja de los 30.

Es un vestuario jovencísimo en el que la veteranía del portero polaco y su capacidad de cohesión, de generar buen rollo y de tutelar a los jóvenes es muy preciada.

Para Tek todo esto es un 'bonus track', es feliz en Barcelona y acepta su rol Sebastian Staszewski — Periodista y escritor polaco

Sebastian Staszewski, periodista polaco cercano a Lewandowski y Szczesny, nos explica un poco cómo ve el caso de Tek: "Para él está bien el rol que tiene. Ya ganó lo que él quería ganar en su vida. Sabe cuál es su posición. No tiene la ambición de jugar cada partido. Esto para él es un bonus, no era un objetivo de su carrera, nunca lo había esperado. Sabe su rol y no es que no tenga ambición, sino que sabe su edad y la situación. Está bien para él, tiene un buen estilo de vida en Barcelona".

Wojciech Szczesny durante el entreno / Europa Press

"No es raro que el Barça quiera que se quede un año más. Porque es un mentor, es un profesor, un factor positivo en el vestuario. Algo que necesita una plantilla tan joven, más aún con la salida de Lewandowski. No tiene precio. Es difícil que no te caiga bien Wojtech. Creo que quizás el Barça necesita más a Tek de lo que Tek necesita el Barça".

La salida de Lewy no cambia la ecuación

"No cambia nada con la salida de Lewy. Vive en Castelldefels y tiene de vecino también a Mateusz Jurosek, millonario polaco y buen amigo suyo. No es un problema que se vaya Robert. Tek ha vivido casi toda su vida lejos de Polonia desde que se fue joven a Londres", valora Staszewski. "La comunicación nunca ha sido un problema, Wojtech ya habla algo de español, sabe italiano, habla muy bien en inglés. Además, se comporta un poco como lo italianos, que usan mucho gestos y expresiones faciales".

Cabe recordar que Tek tiene un año más opcional en su contrato y se activa si ninguna de las dos partes dice lo contrario o expresa voluntad de romperlo.