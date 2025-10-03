Szczęsny se moja entre un plato, una costumbre y un lugar de Polonia y España: "Es más barato"

Wojciech Szczęsny vuelve a ser protagonista con el FC Barcelona tras la lesión de Joan García, quien sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. El portero polaco, que estaba en un segundo plano, ha tenido que volver a defender la portería blaugrana en los encuentros ante la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain.

Además continuará haciéndolo durante todo el próximo mes de octubre, ya que el guardameta de Sallent no se reincorporará a la dinámica del primer equipo hasta finales de octubre. Por ahora, Szczęsny está cumpliendo bajo palos, aunque no tiene el mismo rendimiento que Joan García.

Alejado de los terrenos de juego, el guardameta polaco está ultimando los detalles de su documental, que se podrá ver próximamente en Prime Video. Por ello, los creadores de la obra han comenzado a promocionarlo con un divertido reto al jugador.

El portero del Barça fue desafiado a elegir un plato, una costumbre o un lugar de Polonia o de España. Las respuestas de Szczęsny darán mucho de qué hablar en redes, ya que algunas respuestas son más que curiosas.

En las preguntas sobre comidas típicas de ambos países, Szczęsny eligió huevos revueltos frente a la tortilla española. En cuanto a chuletas de cerdo, las prefirió antes que la paella, y sobre gazpacho y sopa żurek, le costó decidir, pero finalmente se quedó con el plato español. Por otro lado, escogió churros españoles como dulce, considerándolos más sabrosos que los donuts.

Una de las cuestiones más difíciles fue relacionar la salchicha con el jamón, ya que afirmó que lo eligió "porque es más barato".

Respecto a los monumentos, prefirió sin dudar la Sirena de Varsovia frente al Monumento a Colón, y en cuanto a artistas, eligió Antoni Gaudí en lugar de Jan Matejko. Entre las tradiciones españolas, le gustó especialmente la siesta, que valoró por encima del carnaval.

Sobre destinos turísticos, Szczęsny también prefiere Mazury a Ibiza, aunque reconoció que ninguno de los dos lugares cumplió completamente sus expectativas. Además, eligió Zakopane en lugar de Mallorca, ya que nunca había estado en la isla. Finalmente, el resultado final terminó a favor de Polonia.