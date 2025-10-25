Clásico
¿Tiene Szczesny miedo a Mbappé? El polaco no se corta en contestar
El francés le ha marcado ocho tantos en cinco partidos al portero del FC Barcelona
SPORT.es
Szczesny rió, quizá para espantar fantasmas, cuando le preguntaron en una entrevista con Eleven Sports si sentía miedo de Kylian Mbappé. La pregunta no era casual ni caprichosa. El francés le ha convertido en una de sus víctimas predilectas a lo largo de su carrera y el domingo vuelve a tenerlo delante en el escaparate más eléctrico de la temporada: el Clásico en el Santiago Bernabéu.
Szczesny, que será titular por la lesión de Joan García en Oviedo, aterriza en un partido que le coloca en el centro del huracán. El francés ha arrancado la temporada como un misil. Ya suma 15 goles.
La estadística es cruel con Szczesny. La temporada pasada Mbappé le firmó cinco tantos y en el acumulado todavía sangra más: ocho goles en cinco partidos. Ningún otro delantero ha castigado tanto al guardameta polaco en tan poco tiempo sobre el césped.
Pero el fútbol no vive solo de números. Szczesny ha sobrevivido a noches mucho más complicadas, por eso, cuando le lanzaron la pregunta, quiso desactivar el dramatismo con una respuesta tan honesta como elegante:
“No, miedo no, pero sí mucho respeto, porque creo que Kylian es actualmente uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, y una amenaza constante de cara a portería. Está claro que tiene un don conmigo también, no creo que nadie se haya acercado a marcar tantos goles contra mí, y sólo hemos jugado cinco partidos entre nosotros, así que es un gran cumplido a la calidad de este jugador”.
El domingo, frente al jugador más en forma del momento, Szczesny tratará de romper una estadística que parece escrita a fuego. A pesar de ello, su balance en cuanto a victorias es favorable contra el francés. Solo ha perdido dos de esos cinco encuentros, todos fuera del Barça. Desde su llegada a Barcelona ya conocen el resultado: tres partidos, tres victorias.
- Si a Iñigo Martínez le hubieran ofrecido dos años más de contrato no se habría marchado
- ¡Raphinha no entrena a dos días del clásico!
- El plan del Barça con Xavi Espart
- ¡Alarma De Jong!
- Nico Williams avisa al Athletic: 'Volveré
- Ansu Fati: puerta cerrada en el Barça
- Lamine, sobre el Madrid y el Porcinos de Ibai: 'Roban, se quejan...
- Al final Laporta tendrá razón con las secciones