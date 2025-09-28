Szczesny mantiene vivo su efecto talismán

Sin Joan García, baja por lesión, Wojciech Szczesny regresó a la titularidad en el partido ante la Real Sociedad en Montjuic. El guardameta polaco tuvo un partido relativamente tranquilo. No pudo hacer mucho en el gol de Odriozola y apenas tuvo trabajo, salvo algún centro en el que estuvo atento, dando seguridad por alto y por bajo.

Eso sí, si algo demostró el portero es que sigue con esa tranquilidad que le caracteriza tanto dentro como fuera del césped. Mantuvo la calma en todo momento y estuvo acertado con el pie, sin precipitarse y sin tomar riesgos innecesarios, siguiendo la tónica habitual de la temporada pasada.

Con el triunfo ante la Real Sociedad, Szczesny mantuvo viva la espectacular racha que lleva en la competición liguera. Desde que debutara el 26 de enero de este mismo año, en un partido ante el Valencia (7-1), el polaco todavía no conoce la derrota.

Un total de 16 partidos en los que el Barça ha conseguido 15 victorias y 1 empate (ante el Betis, en la jornada 30 de la pasada liga). Unos datos espectaculares que tienen continuidad en Copa del Rey (cuatro victorias y un empate) y en la Supercopa de España (dos triunfos).

Los únicos dos partidos que ha perdido 'Tek' con el Barça han sido en Champions League, ambos fuera de casa. El primero, en la vuelta de la eliminatoria ante el Dortmund de cuartos de final (3-1), donde estaba todo casi sentenciado gracias al 4-0 cosechado en la ida.

Szczesny se estira en una acción ante la Real Sociedad / Associated Press/LaPresse / LAP

El segundo y el más doloroso se produjo en Milán, cuando el Inter de Milán eliminó al Barça en la prórroga y puso rumbo a la final de la máxima competición europea.

A sus 35 años, Szczesny ha demostrado que está capacitado para aportar esa dosis de veteranía y tranquilidad que todo equipo necesita en un portero. Aceptó sin problemas su rol de suplente tras la llegada de Joan García y tiene contrato hasta 2027.

Eso sí, ahora, con la lesión del ex del Espanyol, le tocará ser protagonista en las próximas semanas. Un reto para el que ya demostró estar preparado hace menos de un año. El Barça confía en el él y los resultados dan la razón al conjunto azulgrana.