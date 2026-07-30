Szczesny: "La Liga está por delante de la Champions"

Wojciech Szczesny tiene claro cuál debe ser la prioridad del Barça esta temporada. El guardameta polaco, que atendió este jueves a los medios de comunicación durante el stage azulgrana en Birmingham, aseguró que el objetivo del equipo es pelear por todos los títulos, aunque situó LaLiga por encima de la Champions por la exigencia que supone mantener un alto nivel durante todo el curso.

"Cuando representas a este club empiezas la temporada con el sueño de ganar todos los títulos por los que compites. El año pasado ganamos dos y este año el objetivo es ganar más", afirmó.

Preguntado por si la Champions es el gran reto del vestuario, Szczesny fue claro. "No creo que sea el principal. Yo siempre pienso primero en LaLiga porque es el torneo en el que juegas más partidos y el que te obliga a rendir al máximo de forma regular. Hay muchos equipos que pueden ganar la Champions y nosotros estamos entre ellos", explicó.

A nivel personal, el veterano portero insistió en que no se marca metas individuales. "No tengo objetivos personales. Formo parte de un equipo y hago lo que sea mejor para el equipo".

Szczesny también habló de su papel dentro del vestuario. "Soy el jugador más veterano y el que tiene más experiencia. Intento ayudar a los jóvenes tanto dentro como fuera del campo", señaló, aunque restó importancia a que Hansi Flick le considere una figura importante para el grupo. "¿De verdad lo cree? Tendréis que preguntárselo a él. Yo solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible y ayudar a mis compañeros".

Lewandowski y Ter Stegen

El polaco también dejó una nota de humor al ser preguntado por la marcha de Robert Lewandowski. "Ahora tengo más tiempo para hablar español porque ya no tengo que hablar polaco con él. Puede ser una ventaja", bromeó.

Por último, tuvo palabras de elogio para Marc-André ter Stegen, que vuelve tras un complicado periodo marcado por las lesiones. "Se le ve muy bien. Han sido un par de años difíciles por las lesiones, pero está a un nivel muy alto", concluyó