Szczesny: "Laporta me regaló un puro buenísimo para celebrar la Liga"

Szczesny se ha convertido en todo un personaje dentro del vestuario blaugrana. En una amplia entrevista a 'Sportpl', el portero revela algunas interioridades de su llegada al Barça y narra la anécdota de cómo celebró el título de Liga y que es una imagen que ha servido para acabar el documental de su vida deportiva: "Ese puro en el vestuario es un buen resumen de toda la historia. El humo me hizo despedir del Arsenal, el humo me acompañó durante muchos años, y al final, Jooan Laporta, me regaló un puro buenísimo . Lo encendí en el vestuario, viendo con satisfacción cómo todos mis compañeros celebraban el título de la liga española... Fue un momento de increíble satisfacción para mí, y une a la perfección esta película con mi carrera".

El portero polaco revela que le costó mucho adaptarse al Barça, pero que al final todo salió bien: "Sabía al afrontar este reto que no encajaba en el estilo del Barcelona... Sabía que era la mejor opción de reserva en ese momento, pero no soy en absoluto el perfil de portero que se adapta a ese estilo de juego. Sabía que tendría que adaptarme, y no podía hacerlo jugando a lo seguro. Sabía que tendría que hacer desmarques sin sentido fuera del área varias veces para entender dónde estaba el límite, a qué altura podía llegar y cuánto podía arriesgar. Y eso significaba que tenía que cometer algunos errores".

Szczesny añadió que "no me sentía cómodo con ello, pero vi que este plan estaba dando sus frutos. El equipo estaba jugando muy bien, así que tuve que adaptarme a este juego, no el equipo a mí, porque simplemente no encajaba. Estaba muy abierto a aprender y, al mismo tiempo, tuve que dejar de lado mi ego. Después de eso, todo parecía mucho mejor y creo que me sentí bastante cómodo con este sistema de juego, que me trajo resultados como esta hermosa triple corona", señaló.

El guardameta polaco cree que, al final, salió todo bien: "Sin embargo, sé que hay cierto nivel que no alcanzaré. Soy demasiado viejo para aprenderlo todo tan rápido. Simplemente intenté hacer mi trabajo lo mejor que pude. Salió lo suficientemente bien como para que ganáramos tres trofeos. Entiendo la emoción de esta historia. Estaba tranquilo, sabía que todo tenía que lograrse con trabajo duro. Estaba preparado para ello. Logré alcanzar cierto nivel y tener una gran historia. Pero no me engaño, tuve una temporada increíble. Mi equipo jugó una temporada increíble, y logré no interferir".

Szczesny admite que le encantaría ganar la Champions, pero no se obsesiona: "Soy jugador del Barcelona y no puedo empezar la temporada sin pensar en ganar la Champions League . Es natural, pero si no ganara la Champions League, no sentiría mi carrera incompleta o incompleta. Me siento realizado como persona y como futbolista. Hoy, sobre todo, me gustaría devolver a los demás lo que me han dado a lo largo de mi carrera: un apoyo increíble, tranquilidad y experiencia".