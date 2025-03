Szczesny, el hombre que se ríe de sus errores

Wojciech Szczesny es un tipo diferente. Dicen desde el vestuario del Barça que al polaco todo le da igual. Quizá sea esa naturalidad extrema la que le ha permitido ganarse a sus compañeros desde el primer día. Con toda la carrera hecha, el meta desempolvó los guantes colgados para vivir un último capítulo como azulgrana. Sin expectativas, sin presión. Más como un premio que como un desafío, sin ningún tipo de necesidad de demostrar nada a nadie.

Al contrario de lo que muchos imaginan, 'Tek' no vive las últimas horas en una nube tras su recital en Lisboa. Su magistral actuación frente al Benfica supone un antes y un después en términos de popularidad entre el barcelonismo, pero no para un arquero instalado en una máxima: "Never too high, never too low (nunca demasiado arriba, pero tampoco demsiado abajo)". En otras palabras, Wojciech es un hombre de hielo: no se viene arriba con grandes aciertos ni se preocupa en exceso cuando comete errores.

Este miércoles, 'Tek' apenas celebró ni el tanto de Raphinha en Da Luz ni tampoco luego en el vestuario su gran noche. Su posado, cuentan desde el vestuario, no varia dependiendo de cómo le han ido las cosas. Tras el partido en Lisboa, al meta se le vio igual que de costumbre. Es decir, relajado y bromista con sus compañeros, algo que hacía en la misma dosis cuando enlazaba suplencia tras suplencia. En un mundo en el que cuando un jugador no juega suele torcer el semblante, Szczesny era igual de feliz. O al menos, lo aparentaba.

En su reciente entrevista a 'Barça One', el ex de la Juve explicaba por qué se aficionó a la meditación. "Es la parte que me ayuda más: estar muy presente en el momento y ver la situación tal y cómo es. Por lo tanto no me importan mucho los errores, por muy malos que parezcan", decía.

"A 'Tek' no le importa nada lo que se diga de él"

Un ejemplo de esto último se encuentra en las varias bromas que Szczesny hizo en el vestuario tras una serie de partidos en los que cometió penalti -alguno de ellos fue anulado por el VAR-. En tono jocoso, 'Tek' animó a varios de sus compañeros a pronosticar cuántas penas máximas cometería de aquí a final de curso. En su situación, otro estaría preocupado por las críticas, pero a sus 34 años el guardameta ya no siente ningún tipo de presión, pues ni le llena ni necesita la aprobación de los demás.

"Con 'Tek' nunca sabes qué va a pasar. Es muy suyo y a veces sus decisiones son impredecibles; no se guía por nada más que no sea su motivación del momento. No le importa nada lo que se comente de él", aseguran quienes le conocen. Solo así se entiende que la pasada primavera quisiera dejar la Juventus siendo titular. En realidad, Wojciech había saciado su hambre de mantenerse en la élite. "Solo el Barça podía hacer que volviera al fútbol", explicó en su entrevista a SPORT. De hecho, en un inicio el meta tenía claro que se trataba de un último baile, aunque ahora tanto el Barça como él están dispuestos a seguir de la mano un año más.