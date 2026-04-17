Szczesny, sobre su futuro en el Barça: "Sé que no voy a estar aquí durante mucho tiempo"

Szczesny tiene un rol secundario en el Barça desde la llegada de Joan Garcia, pero a pesar de eso, siempre está preparado por si toca actuar de emergencia. El polaco habló de su futuro y de la eliminación en Champions League ante el Atlético de Madrid en el programa de Esport3 FanZone.

“Es una decepción porque todos teníamos el sueño de ganar esta competición este año, pero como el segundo jugador más veterano del equipo estoy orgulloso de lo que este equipo ha mostrado en la competición este año”, aseguró Szczesny, evidenciando el golpe anímico tras caer en la Champions.

El guardameta quiso destacar especialmente el nivel competitivo del Barça en la eliminatoria ante el Atlético de Madrid: “Incluso la actuación en el Metropolitano el martes fue increíble. Lo dimos todo y, a veces, en el fútbol no es suficiente y tienes que aceptar la derrota con elegancia. Creo que mucho depende de los jugadores. Al final, lo que hicimos en los dos partidos fue suficiente para pasar a semifinales, así que, por muy frustrante que sea, tienes que aceptarlo, seguir adelante y luchar por La Liga, que es el único título que nos queda esta temporada”.

Szczesny celebrando la Supercopa junto a Lewandowski y Raphinha / Intstagram Szczesny

En clave de futuro, Szczesny se mostró convencido del potencial del grupo: “Y estoy seguro de que este equipo ganará la Champions League muchas veces en los próximos años porque el talento y la actitud de los jugadores que tenemos son una garantía para un gran futuro para este club”.

También explicó el mensaje de Hansi Flick tras la eliminación: “¿El mensaje de Flick? Él estaba decepcionado; por supuesto que estaba decepcionado. Nos dio un par de días libres porque tenemos ocho días hasta el próximo partido. Quería que todo el mundo descansara y asegurarse de que nos centremos en La Liga. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a darlo todo para asegurarnos de tener un bonito final de temporada. Después, lucharemos por este trofeo europeo el próximo año”.

Sin embargo, su futuro también está en duda. El polaco llegó la temporada pasada de emergencia tras la lesión de Ter Stegen, pero esta temporada ya ha perdido el rol de titular: “Mi familia y yo estamos muy, muy felices. Nos encanta estar aquí. Sé que no voy a estar aquí durante mucho tiempo porque no soy el jugador más joven del equipo. Ha sido una experiencia fantástica para mí y tanto yo como mi familia estamos muy agradecidos por el tiempo que tenemos aquí”, sentenció el polaco.