Szczesny: "Podría estar feliz, pero no lo estoy porque Joan García está lesionado"

Wojciech Szczesny ha vuelto a convertirse en protagonista de forma inesperada en los últimos días. El guardameta polaco esperaba ser suplente durante esta temporada, pero la desafortunada lesión de Joan Garcia ha provocado un cambio de planes. 'Tek' regresó a la titularidad ante la Real Sociedad y, si no ocurre ningún otro contratiempo, será mantendrá en el once en las próximas cuatro-cinco semanas. Aun así, el portero azulgrana no está completamente satisfecho por la situación en el Barça.

Así lo demostraron sus palabras tras la victoria de este domingo ante el conjunto vasco, en el que Szczesny realizó un partido serio, llevó a cabo alguna parada de mérito y mantuvo la racha de imbatibilidad del Barça en LaLiga cuando él ha partido de inicio. Una vez terminado el encuentro fue preguntado por su regreso al once y el polaco se mostró empático con su compañero en la portería: "Podría estar feliz porque he vuelto a jugar con el Barça, sí, pero no lo estoy porque Joan García está lesionado. Su lesión lo cambia todo", dijo Tek.

Además, el exinternacional por Polonia puso en valor la figura del portero de Sallent y deseó que su regreso se produzca lo antes posible: "Espero que Joan vuelva pronto a la portería, donde debe estar durante mucho tiempo defendiendo nuestros colores", aseguró Szczesny. Y es que el jugador de 35 años es consciente de su papel en el equipo de Flick: "Mi rol es claro y quiero asegurarme de que Joan García juegue lo mejor posible y apoyarlo. No me alegra su lesión".

Wojciech Szczesny y Joan Garcia en St. James' Park. / Valentí Enrich / SPORT

Joan, por su parte, estará de baja entre tres y cinco semanas por su rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. En este lapso de tiempo, se perderá partidos cruciales como el de este miércoles ante el PSG. Szczesny deberá asumir la titularidad, algo que no tenía en mente: "No esperaba jugar estos partidos esta temporada y simplemente intentaré hacerlo lo mejor posible para el equipo. Quiero asegurarme de que no sintamos la ausencia de Joan porque es un gran portero, ha hecho un trabajo fantástico y tiene potencial para ser uno de los mejores del mundo. Es increíble", afirmó el arquero polaco.