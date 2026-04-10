Unanimidad en el Barça con Szczesny

Detrás de la imagen un tanto frívola que rodea a Szczesny, en parte por su afición al tabaco, en parte por su pose a veces pasota, se esconde un profesional de primerísimo nivel que, pese a su suplencia, está viviendo una segunda juventud en el Barça. Cuando el club fue a buscarlo, hubo críticas justificadas por el hecho de ir a fichar a un portero ya jubilado. Sin embargo, y pese al periodo de puesta a punto que necesitó, su aportación al grupo ha sido notable.

Más allá de erorres, algunos de ellos graves, que ha cometido, muchos por tener que adaptarse a un estilo en el que nunca había jugado, el portero polaco demuestra en el día a día del primer equipo una profesionalidad a prueba de bombas. Quienes trabajan con él apuntan que se le ve más feliz que nunca, que se ha adaptado a su rol de suplente sin ningún problema, que “vuelve a disfrutar del fútbol” y que, si por él fuera, seguiría hasta que le digan basta.

Joan Garcia y Wojciech Szczesny, en un entrenamiento / Valentí Enrich

Tiene contrato un año más y el Barça, la posibilidad de finiquitarlo previo pago de una indemnización (según algunas fuentes de dos millones de euros). La idea, sin embargo, es seguir contando con él. José Ramón de la Fuente, responsable de los porteros, cuya relación con Ter Stegen es muy estrecha, está encantado con su trabajo diario y, de hecho, el nivel mostrado por el guardameta incluso ha ido a más. La prueba pública fueron los minutos que jugó ante el Newcastle, cuando Joan Garcia pidió el cambio por precaución y Szczesny demostró que, si le necesitan, está preparado.

En manos de Ter Stegen

En el vestuario sigue siendo un peso pesado por su experiencia y comportamiento exquisito, lo que, sumado a su encaje a nivel deportivo le ha llevado a estar dentro de la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada. Pese a ello, su presencia no está garantizada porque depende, en un porcentaje altísimo, de lo que ocurra con Ter Stegen. El Barça, como es sabido, no cuenta con él, pero el alemán firmó en agosto de 2023 un contrato hasta 2028, así que todo lo relativo a su futuro pasa por una negociación con el club.

Ter Stegen y Szczesny, durante un entrenamiento con el Barça / EFE

Además, la dirección deportiva también ha sopesado la posibilidad de firmar a un segundo guardameta y el nombre de Remiro es el que figura primero de la lista. Por otro lado, habrá que ver qué ocurre con los porteros del filial que asoman la cabeza en el primer equipo. Es el caso de Kochen, por ejemplo, que a sus 20 años recién cumplidos, empieza a asomar la cabeza en la élite.

Todas las opciones están abiertas, pero, en cualquier caso, la posibilidad de que Szczesny cumpla el año que aún le queda no está para nada descartada porque la afinidad entre las partes es total. El jugador, por su parte, entenderá cualquier decisión y siente que lo que está viviendo es un regalo que le ha hecho el fútbol en los últimos años de su carrera.