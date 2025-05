Szczesny, expuesto y bajo la lupa

No está siendo el mejor momento de Wojciech Szczesny desde que se hizo con la titularidad en el FC Barcelona. Las bajas en defensa han dejado más expuesto al meta polaco, que si bien no ha tenido culpa específica en los últimos goles encajados en el equipo azulgrana, tampoco ha podido ejercer un papel de 'salvador' tan cotizado en equipos que, como el Barça, dominan los partidos y a menudo son sorprendidos en las transiciones. El bajón en el rendimiento de Tek coincide además en el tiempo con el regreso de Marc-André Ter Stegen. No hay debate en la portería azulgrana porque Hansi Flick dejó muy claro antes del partido en el Giuseppe Meazza que el de Varsovia iba a ser titular ante el Inter de Milán y en el clásico. Este domingo, Szczesny intentará mantener su portería a cero contra el Real Madrid, algo que ha conseguido solo una vez en los últimos 6 partidos.

13 goles en 6 partidos

De hecho, el polaco ha encajado la friolera de 13 goles en los últimos 6 encuentros, lo que supera la media de 2 goles por partido. En la Champions League, 10 tantos en 3 partidos: 3 en Dortmund, 3 en Montjuïc frente al Inter y 4 en Milán. Además, recibió 2 goles del Real Madrid en la final de la Copa del Rey y 3 del Celta de Vigo en LaLiga.

El único partido que logró Scczesny mantener su portería a cero fue en la visita del Mallorca a Montjuïc. Sumó su decimotercer 'clean sheet' en los 33 partidos que ya ha disputado con el conjunto azulgrana.

Tek se quedó en el banquillo en Valladolid, pues Hansi Flick optó para el partido contra el colista por el regreso de Marc-André Ter Stegen una vez ya recuperado de su larga lesión de rodilla. El alemán también encajó un gol en Pucela, y aunque Szczesny seguirá defendiendo la portería azulgrana, no cabe duda de que es una presión añadida. El ascendente del capitán es muy potente.

Szczesny y Ter Stegen, en un entrenamiento / Valentí Enrich

21 paradas en 6 partidos

En estos 6 últimos partidos, Tek ha encajado 13 goles, pero también ha sumado un total de 21 paradas: 8 en Dortmund, 5 contra el Celta, 0 ante el Mallorca (los bermellones no chutaron a puerta), 5 en el clásico de la final de Copa y 3 en la eliminatoria contra el Inter de Milán, las 3 en el Giuseppe Meazza. Llama la atención, por tanto, que en partido de Montjuïc frente a los italianos, el polaco encajó 3 goles en 3 chuts a puerta de los de Simone Inzaghi.

En todos estos encuentros, contabilizó 10 salidas resueltas de forma acertada.

Sus números contra el Real Madrid

Wojciech tiene la oportunidad de resarcirse este domingo en Montjuïc (16.15 horas) frente al Real Madrid, en un partido clave para la conquista del título liguero. Además de los 2 goles recibidos en la final copera de La Cartuja, el cuadro blanco también le marcó un tanto en la final de la Supercopa de España (2-5). En ambos casos, el Barça se hizo con la victoria y Szczesny estuvo a un alto nivel.