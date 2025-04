Szczesny explica el cambio de 'look' de Lamine Yamal antes de la final de Copa

Wojciech Szczesny está viviendo de una forma muy especial esta temporada. De estar retirado a ganar dos finales al Real Madrid, en Copa y Supercopa, en tan sólo seis meses de competición.

Un portero polaco que no da nada por sentado y va disfrutando del camino tras haber dejado el fútbol tras la Eurocopa 2024. Con ello, Szczesny fue de los más eufóricos en la celebración del Barça, explicando todo tipo de anécdotas sobre el partido y la previa.

La más destacada quizá fue sobre Lamine Yamal. El futbolista de Rocafonda se presentó al partido en La Cartuja con el pelo completamente rubio, un teñido que sorprendió a propios y extraños, sobre todo por el momento en el que se lo hizo.

Szczesny fue preguntado por el peinado y al principio no se quiso mojar: “Nooo, no me preguntes... No me preguntes, porque mañana saldré en titulares en los periódicos españoles" sentenció 'Tek'.

Eso sí, el polaco acabó explicando algún detalle del cambio de 'look' de Lamine, algo que intentó evitar, aunque sin suerte: "Ayer había un peluquero en nuestro hotel para los jugadores que querían cambiar su peinado y traté de convencerlo de que se lo cortara completamente, de que lo cambiara, pero no me escuchó”.