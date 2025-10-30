Szczesny desvela sus anécdotas más divertidas: "¿Cuál es contacto más famoso que tienes?"

Wojciech Szczesny demostró una vez más ser un tipo especial. En un cuestionario efectuado por los aficionados del FC Barcelona, el portero encajó con buen humor y desveló algunas anécdotas divertidas.

Por ejemplo, Szczesny relativizó los penaltis parados a Messi y Mbapppé "porque siempre que lo hice perdimos el partido", además de recordar que "también le paré uno a Neymar".

Su técnica para ser un especialista en los penalties se centra "en estudiar como unos 20 disparos de los especialistas que tienen el club rival, me dan mucha información, hay jugadores que chutan de manera diferente en momentos importantes o en función del resultado".

En el caso de Mbappé en el clásico, el polaco recordó que "la anterior vez que me marcó tiro por el mismo lado y decidí repetir".

Szczesny explicó que está impactado porque "cada joven que llega de La Masia es impresionante técnicamente, es la diferencia con otros clubs, aunque no todo el mundo es como Lamine Yamal y deben adquirir experiencia, pero ellos son muy buenos".

"M'agraden els teus ulls"

Tek sorprendió al confesar que conoce frases en catalán, "la mayoría no las puedo compartir", pero se atrevió con una con un acento perfecto: "M'agraden els teus ulls (me gustan tus ojos)". La presentadora quedó realmente impactada por su impecable catalán.

También desveló que su compatriota Lewandowski es "muy mal perdedor cuando jugamos al ping-pong, no es malo jugando, sino que acepta mal la derrota, odia perder y pone excusas"

Szczesny explicó que la mejor manera para relativizar las situaciones de tensión es "desconectar de las emociones, me ayuda en todo, la meditación, te hace sentir mejor". Tex explicó la importancia de las respiraciones tanto en frío como en calor. Para el polaco, el mejor momento de un partido es "cuando el árbitro pita el final y te puedes liberar".

Sobre un talento oculto, Tek dijo que "no creo que sea un cantante malo, pero no lo voy a mostrar". Preguntado sobre el contacto más importante que tiene en su teléfono, dijo entre risas "voy a quedar mal, pero creo que es el de Cristiano Ronaldo".

De otro nombre propio del que habló fue el de Rashford: "Es un buen jugador, ha marcado ya goles, es muy completo, coincidimos en la Premier League y ya vimos que era un jugador especial. Cuando se mueve como en Newcastle es muy peligroso".

Este año, como portero suplente de Joan Garcia, se les esperaba un protagonismo menor. Sin embargo, como consecuencia de la artroscopia a la que se sometió el portero de Sallent, Szczesny volvió a enfundarse los guantes a finales de septiembre contra la Real Sociedad y ya suma seis encuentros en el presente curso.

El polaco anuló su retirada como futbolista cuando el Barça le llamó como recambio de Ter Stegen, quien sufrió una lesión de larga duración el año pasado. Aterrizó en la capital catalana a principios de octubre y debutó tres meses después, cuando ya recuperó el ritmo de competición. Su adaptaciónn ha sido perfecta.

Frente al Real Madrid, en el clásico liguero que se disputó el domingo en el Santiago Bernabéu, tuvo una actuación destacadísima. Realizó nueve paradas, entre ellas, le atajó un penalti a Kyliam Mbappé a mano cambiada, aunque no sirvieron para que los blaugranas se llevasen la victoria.