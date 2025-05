Szczesny deshoja la margarita: el mensaje de su mujer

Wojciech Szczesny está a punto de definir su futuro y en el FC Barcelona esperan tener una respusta más pronto que tarde sobre su decisión. El veterano portero polaco, que ha cumplido con nota en su etapa como sustituto de Ter Stegen durante la lesión del alemán, anunciará esta semana si acepta la oferta azulgrana para seguir de azulgrana.

En el club reina un optimismo prudente, aunque no hay garantías: la decisión será estrictamente personal. Desde su entorno se desliza que el guardameta, que ya había probado la retirada con su familia en Marbella antes de su regreso, estaría dispuesto a continuar un año más... pero solo en el Barça. Su ciclo con la selección está totalmente cerrado, y eso facilitaría una última etapa centrada en el día a día del club.

La continuidad de Szczesny, en caso de confirmarse, sería un alivio para la dirección deportiva liderada por Deco, que quiere evitar acudir al mercado en busca de un guardameta de nivel. Mantener al polaco permitiría aplazar la renovación profunda de la portería con Ter Stegen como titular indiscutible y priorizar otras posiciones urgentes en la plantilla.

El Barça le ha puesto todas las facilidades sobre la mesa: un contrato de dos años con posibilidad de salir en 2026 y acuerdo económico cerrado. En el vestuario, compañeros y técnico lo respaldan. Hansi Flick, consciente de su valor y competitividad, ya le ha hecho saber que contará con él si decide seguir como segundo portero con la baja de Iñaki, que se da por hecha. Además, la continuidad de su amigo Lewandowski podría inclinar la balanza.

Mensaje de la mujer de Szczesny

Por su parte, la mujer del guardameta se pronunció sobre la situación de su marido. En un emotivo post en su perfil personal de instagram, Marina confirmó que sabía que cuando su marido colgó los guantes, no era una decisión definitiva, una pista que hace indicar el todavía deseo latente de Szczesny por competir.

En su publicación, Marina expresó su orgullo y admiración por el regreso de su marido a la élite tras haber anunciado su retirada. "Cuando dijiste que ibas a dejarlo, algo dentro de mí no lo creía... sentía que no era el final". Reconoció que, desde el primer momento, confió en que esta nueva etapa sería especial: “Sabía que si volvías, sería para algo grande. Para ganar”. Con un tono cargado de emoción, concluyó: "Has hecho realidad nuestros sueños, mi sueño. Te amo".