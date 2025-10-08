¡Szczesny no desea jugar el Clásico con el Barça!

Wojciech Szczęsny nunca deja indiferente a nadie cuando habla y ahora ha realizado unas sorprendentes declaraciones en Polonia en las que asegura que no desea jugar al Clásico porque espera que Joan García ya esté recuperado y vuelva a la titularidad: "Le deseo una pronta recuperación y no cuento para nada en jugar el Clásico", afirmó en declaraciones a 'WP Sportowe Fakty'.

Szczesny asegura que tiene claro cual es su rol en este Barça y que todo pasa por ayudar a Joan García, guardameta titular indiscutible de este equipo ahora y en los próximos años: "Creo que es un chico con un gran potencial. Puedo decir con sinceridad que puedo ayudarle un poco. Asumo este rol con gran responsabilidad. No quiero que nadie tenga dudas. Nunca habrá competencia por el dorsal número uno aquí".

El portero polaco comentó que su relación con Joan es muy buena y tiene claro que va a ser el mejor portero del mundo: "Valoro la claridad de nuestra relación con Joan. Él sabe exactamente cuál es mi papel y quiero influir en su rendimiento. No tengo ninguna duda de quién será, y quién debería ser, el portero titular del Barcelona", comentó con contundencia.

Pese a todo, el polaco tiene claro que debe estar preparado para todo, ya que ahora es el segundo portero y en cualquier momento debe saltar al césped si hay una lesión o una sanción: "Sé que suena a cliché, pero mi preparación para un partido no depende de si juego o no. Intento estar listo para cada oportunidad. Esperaba ser el segundo portero, pero eso conlleva el riesgo de tener que empezar en la portería en cualquier momento y hay que estar atento a esto", indicó.

Szczesny decidió renovar un año con el Barça teniendo en cuenta el planteamiento que le realizó el club. El año pasado sabía que iba a tener muchas opciones de ser titular y así lo acabó siendo por delante de Iñaki Peña, pero en este curso se le explicó la remodelación que habría en la portería y el polaco aceptó. Szczesny se quedó para ayudar al equipo y, especialmente, a Joan García en el año de su debut con el Barça. Cree que con su experiencia puede darle consejos para mejorar entre los tres palos y su relación es excepcional.

El polaco es un profesional que entró muy bien dentro del vestuario y se ha convertido en uno de los miembros más queridos de la plantilla. Amigo personal de Lewandowski, Szczesny está disfrutando en el Barça y es un claro apoyo para el cuerpo técnico por su experiencia. La idea de Szczesny es disfrutar de este año de contrato y, quizás, retirarse a pesar de que tiene otro año más opcional para el futuro. En el club blaugrana están encantados con él porque asume con total normalidad su papel en el equipo.