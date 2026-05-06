Szczesny, decisión tomada

Wojciech Szczesny ya ha tomado una decisión firme sobre su futuro inmediato: será el portero suplente de Joan García la próxima temporada. Según ha asegurado el programa 'Tot Costa', el club le ha transmitido su deseo de que continúe un año más, y el guardameta polaco ha respondido afirmativamente. De este modo, cumplirá su contrato con el Barça hasta 2027, consolidando su papel dentro del proyecto.

Hay dos factores clave que explican por qué Szczęsny —“Tek” en el vestuario— se sienta cómodo con esta situación. El primero es estrictamente deportivo. A estas alturas de su carrera, el portero asume su rol con total naturalidad: no necesita acumular minutos para sentirse importante. Es plenamente consciente de que tanto Hansi Flick como sus compañeros valoran especialmente su experiencia, su liderazgo silencioso y su influencia en el vestuario.

En una plantilla joven, Flick valora muchísimo un perfil distitno como Tek. Alguien que ha vivido diferentes contextos futbolísticos a lo largo de su trayectoria y que puede ayudar a los jóvenes a lidiar con situaciones de presión.

Su rol en la porteria

Además, pese a haber sido titular la temporada anterior, Szczesny aceptó sin problemas ceder el protagonismo a Joan García. Desde su llegada ha mantenido una actitud ejemplar, siendo un apoyo constante para el exguardameta del Espanyol.

Solo ocupó la portería cuando Joan sufrió una lesión de rodilla, y en cuanto este se recuperó, volvió a su rol secundario sin generar ningún tipo de ruido. Incluso en competiciones como la Copa, donde podría haber tenido más protagonismo, se respetó la jerarquía cuando Joan estuvo disponible.

El segundo factor clave para la decisión es de carácter personal. El caso de Szczesny es particular: cuando el Barça llamó a su puerta, él ya se encontraba retirado del fútbol profesional y disfrutando de una vida tranquila en Marbella junto a su familia.

Su regreso a la élite no fue solo una decisión deportiva, sino también un acuerdo familiar. Hoy, esa misma familia se ha adaptado plenamente a su nueva vida, se siente cómoda y asentada, lo que ha facilitado enormemente la continuidad del portero en el club.