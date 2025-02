Szczesny da la razón a Flick

Excelente actuación de Wojciech Szczesny ante el Rayo Vallecano. El guardameta polaco se lució varias veces ante los delanteros del equipo de Íñigo Pérez. Fue clave en la victoria azulgrana que llevó a los de Hansi Flick a recuperar el liderato de la Liga en su mejor actuación como portero del Barça, dando la razón al entrenador alemán, que decidió cambiar de portero en la Supercopa de España.

Tras debutar como azulgrana en Barbastro en la Copa del Rey, Flick sorprendió dando la titularidad a Szczesny en la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic. Lo hizo porque Iñaki Peña, hasta entonces el número tras la grave lesión de Ter Stegen, había llegado tarde a una charla técnica. Y aunque el polaco generó algunas dudas en aquel partido, lo mantuvo en la final ante el Real Madrid, en la que fue expulsado en la segunda parte.

De vuelta de Arabia Saudí, Iñaki Peña recuperó la titularidad ante el Betis y el Getafe, pero Flick tenía en mente un cambio de portero y lo puso en práctica ante el Benfica en la Champions. Desde entonces, "Tek is number one", como se ha cansado a repetir el entrenador en rueda de prensa. Y sus números avalan la apuesta de Flick. El polaco ha defendido la portería azulgrana en diez ocasiones y el Barça no conoce la derrota con él bajo palos. Nueve victorias y un empate con una mejoría evidente de rendimiento con el paso de las semanas y los partidos, algo lógico para alguien que se había retirado en verano y que aceptó el reto de volver para ayudar al Barça tras recibir una llamada de su amigo Robert Lewandowski. "Se ha lesionado Ter Stegen y necesitamos portero. ¿Volverías?", le dijo el delantero. Pocos días después estaba firmando contrato con el Barça hasta final de temporada.

Szczesny durante el partido entre FC Barcelona y Atalanta de la Champions League / Valentí ENRICH / Sport

Flick ha preferido a Szczesny en este tramo de temporada por su experiencia y el polaco no le ha fallado, logrando mantener su portería a cero en cinco de los diez encuentros. Su rendimiento está siendo tan bueno que incluso ha provocado que en la dirección deportiva azulgrana se planteen que el polaco siga en el club la próxima temporada, aunque todo dependerá de las intenciones de Szczesny, de si quiere volver al descanso que decidió en verano o quiere continuar ayudando al Barça.

“No hemos hablado de esto todavía. Es un portero de alto nivel, un gran profesional, con gran experiencia, que es muy importante para el vestuario por su carisma, como también lo son otros más. Hay que ir poco a poco. La euforia no nos puede llevar a tomar decisiones precipitadas. Si él está contento y está bien aquí, es un jugador a tener en cuenta porque nos puede dar mucho el año que viene, pero sus planes no los conozco todavía. No hemos hablado de eso, pero seguramente hablaremos en un futuro breve”, explicó Deco, director deportivo del Barça la semana pasada en una entrevista con SPORT.