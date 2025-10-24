Szczesny da buenas noticias sobre Lewandowski

Robert Lewandowski causará baja este domingo en el encuentro ante el Real Madrid. El polaco ya no jugó frente al Girona ni el Olympiacos y no se lo esperaba en un breve espacio de tiempo. Sin embargo, su amigo y compañero Wojciech Szczesny dio noticias alentadoras sobre el estado de salud del '9' del Barça.

Lewandowski se lesionó con la selección polaca en un partido ante Lituania. El parte médico del FC Barcelona fue demoledor al comunicar que sufría "una rotura muscular en el bíceps de la pierna izquierda".

En una entrevista Eleven Sports, Tek en un principio no quiso entrar en detalles al asegurar que no sabía si Lewandowski estaría para el clásico: "no hemos hablado de eso ". Pero sí que afirmó que la rotura no es tan importante como en un principio se creía.

En un principio se hablaba de una baja de entre cinco y seis semanas a lo que el portero respondió con un tajante "no". El Barça tiene cuatro compromisos antes del próximo parón: Madrid, Elche, Brujas y Celta. Lewandowski podría ser de la partida para alguno de estos encuentros.

Posteriormente llega otro parón de selecciones fundamental para Polonia ya que el 14 de noviembre se mide a los Países Bajos con la opción de alcanzar a los neerlandeses en el primer puesto y jugarse el paso directo para el Mundial en la última jornada.

Polonia cierra la fase de clasificación en Malta, mientras que los Países Bajos se enfrenta a Lituania. El gol average general es muy favorable a los neerlandeses en caso de empate final, pero los de Jan Urban quieren apurar todas las opciones de ser primeros.