Szczesny se cuela en un TOP-5 histórico del Barça

Talismán. Es, quizás, la palabra más usada desde hace semanas para hacer referencia a la figura de Wojtech Szczesny. El polaco, ya sea por su aire despreocupado, por simpatía y carisma o por cualquier otro factor, ha caído en gracia entre el barcelonismo. Hacía tiempo que un futbolista fichado de fuera no entraba con tan buen pie en tan poco tiempo. Ha sido todo tan 'exprés'.

El Barça lo rescató de la jubilación en Marbella. Y el resto es historia. Tras unos primeros meses poniéndose a tono y asumiendo su rol de suplente de Iñaki Peña, 'Tek' se adueñó de la portería azulgrana durante la Supercopa de España en Arabia y ya no la ha soltado. Su camino como guardameta titular es sencillamente impresionante.

INVICTO TRES MESES DESPUÉS

Sigue invicto. Y estamos a 7 de abril. Con eso se puede resumir un poco todo. Casi tres meses y medio y el Barça y el equipo de Flick no sabe lo que es perder cuando él se enfunda los guantes y compite como arquero titular.

Szczesny dejó la portería a cero en el Metropolitano / Valentí Enrich / SPO

Y ojo porque los números son de aúpa. Hablamos de 20 partidos sin conocer la derrota. 17 triunfos y tres empates, frente a Atalanta, Atlético de Madrid y Betis. Barbastro, Athletic, Real Madrid, Benfica (3), Valencia (2), Alavés, Sevilla, Rayo Vallecano, Las Palmas, Real Sociedad, Atlético de Madrid (2), Osasuna y Girona han sufrido la voracidad de los de Flick, y la habilidad ganadora de Tek.

El polaco, tras el empate de este sábado ante el Betis, ha entrado, además, en un TOP-5 histórico del Barça. Se coloca, empatado con Philippe Coutinho, como el quinto futbolista con mejor racha inicial sin perder con el club azulgrana. Por delante tiene Albert Celades (21), Johan Cruyff (23), Paulinho (25) y Cesc Fàbregas (30).

10 PORTERÍAS A CERO

El FC Barcelona tiene un seguro de vida en la portería. No sólo porque con Szczesny no pierde. Si no también por la seguridad y aplomo que exhibe. En Liga sólo ha encajado seis goles en 10 compromisos dejando la portería a cero en cinco partidos. Dato que se eleva a diez duelos sin encajar si se contabilizan todas las competiciones.