Szczesny, más cerca de seguir otro año en el Barça

Desde su primer partido ante el Benfica hasta su último encuentro han pasado casi dos meses decisivos en la portería del Barça. En este tiempo, Szczesny ha ido cogiendo la forma y demostrando que vuelve a ser uno de los porteros importantes del panorama europeo. En el club blaugrana tienen clarísima su titularidad hasta finales de temporada y ven al polaco como un seguro de vida para el futuro. El Barça desea renovarle un año más y el guardameta se inclina cada vez más por seguir porque en el equipo blaugrana se lo está pasando bien y tiene claro que puede conseguir un colofón brillante a su carrera con títulos importantes bajo el brazo.

Szczesny fue una apuesta arriesgada. Llegó cuando llevaba meses parado y en la dirección deportiva y cuerpo técnico no hubo dudas de que era el candidato ideal para suplir a Ter Stegen. La idea inicial era que llegara para cubrir una vacante y se fuese pusiendo en forma mientras Iñaki Peña seguía bajo palos. Todos tenían clarísimo que si el polaco cogía la forma y el ritmo de portería iba a acabar como titular ya que su experiencia y su técnica bajo palos es de portero top. Y ya es uno de los elementos diferenciales de este Barça que sabe marcar mucho, pero que empieza a encajar pronto.

La eclosión de Szczesny ha paralidado absolutamente la planificación de la portería para la próxima temporada. Ter Stegen va a volver más pronto que tarde y nadie le discute la titularidad. Y a partir de ahí se va a necesitar un segundo guardameta. Queda claro ya que Iñaki Peña, con otro año más de contrato, no cuenta para Flick y se estudió salir al mercado para encontrar un portero con proyección, pero el club se ha echado a atrás porque el objetivo es que siga Szczesny. Como escudero de Ter Stegen, pero como competencia clara para el alemán. Porque Flick ha demostrado que no se casa con nadie.

El portero polaco llegó a Barcelona rescatado de sus vacaciones. Estaba retirado en Marbella y se le convenció para firmar hasta junio. Y solo hasta ahí. Pero Szczesny ya sabe de las intenciones del Barça con él y no se cierra en banda ni mucho menos. Su renovación no será un problema económico sino de las ganas que tenga para continuar y, hoy por hoy, se da casi por seguro que va a dar el OK.

Y es que Szczesny ha caído bien dentro del vestuario. Llegó con humildad y ha aportado profesionalidad. Nunca ha tenido un mal gesto y ha esperado su oportunidad. Es un profesional querido por sus compañeros y que está viviendo una segunda juventud. El hecho de que su amigo Robert Lewandowski renueve también por otro año más es una motivación más para que el polaco se avenga a continuar. Y todo con la máxima calma posible. Szczesny y el Barça hablarán a finales de temporada y será más una decisión personal que otra cosa. No hay ningún tipo de prisas porque ahora todo está enfocado a conseguir los mayores títulos posibles.

En el caso de que Szczesny decida no continuar sí que es probable que el Barça deba acudir al mercado, pero económica y deportivamente les conviene mucho que el portero polaco siga un año más. Dará tiempo para buscar alternativas de futuro y, sobre todo, para que el club pueda recuperarse económicamente para realizar operaciones importantes. El Barça ha encontrado una auténtica ganga para su portería.