Szczesny celebró por todo lo alto su décimo aniversario de bodas

Wojciech Szczesny cayó de pie en el FC Barcelona. El guardameta polaco aceptó la propuesta del conjunto azulgrana pese a haberse retirado meses antes, al considerar que se trataba de una oportunidad única para poner el broche de oro a su carrera deportiva.

Llegó al Barça para cubrir la baja de Ter Stegen, que sufrió una grave lesión, y respondió con creces a las expectativas depositadas en él. Sin embargo, el club decidió reforzar la portería con el fichaje de Joan García para aumentar la competencia bajo palos. Szczesny entendió la situación desde el primer momento y aceptó asumir un papel secundario como segundo guardameta, un escenario que todo apunta a que volverá a repetirse la próxima temporada.

Alejado de los terrenos de juego, el portero polaco siempre da mucho de qué hablar, especialmente cuando se dio el 'sí, quiero' con la cantante Marina Luczenko Szczesna, el 21 de mayo de 2016. El guardameta compartió en sus redes, concretamente en Instagram, un 'post' donde recordaba cómo vivió el día de su matrimonio.

Lewandowski y Szczesny, al frente del autocar de la rúa de campeones del Barça / INSTAGRAM

En primer lugar, explicó que "a veces, mirándola a los ojos, me pregunto dónde estaría hoy sin ella", algo que "por suerte, nunca sabré la respuesta".

"Hoy parece una fecha cualquiera, un aniversario como cualquier otro, pero tengo que admitir que estoy muy orgulloso de nosotros. Gracias @marina_official por cada día, por cada momento que pasamos juntos. Por nuestros maravillosos hijos y nuestra vida juntos. Gracias a ti, tengo la motivación para levantarme cada mañana y ser mejor persona. ¡Porque tengo a alguien por quien ser!", señaló en Instagram.

El 'post' de Instagram de Wojciech Szczesny / SPORT

Además, hace unos días, el portero y la cantante celebraron por todo lo alto su décimo aniversario y una de las personas que no quiso perderse la fiesta fue la cantante portuguesa Maro, quien compartió a través de su cuenta de Instagram cómo fue la celebración, que tuvo lugar en el Museo de Historia Polaca en Varsovia.

"Fue un honor formar parte de un día tan especial", destapó en la publicación de Instagram.

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También, acudieron varios compañeros de Szczesny, entre ellos Robert Lewandowski, según se pudo ver en las fotografías de la fiesta.