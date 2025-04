Con Szczesny en el campo todo es posible

A estas alturas todo el barcelonismo ya tiene más que asumido que Wojciech Szczesny es un tipo especial. De entrada porque juega de portero -detalle que imprime carácter-, pero además el meta polaco ha exhibido todo tipo de comportamientos dentro y fuera de los terrenos de juego que permiten catalogarle com un futbolista de lo más atípico, de esos que no abundan en los vestuarios de los equipos de elite.

Lo vivido en el Estadi Olímpic frente al Celta fue un ejemplo más. Y no es el primero desde que viste de azulgrana tras su más que sorprendente fichaje por el Barça hace solo unos meses. TEK es capaz de lo mejor y de lo peor en un mismo partido, características muy especiales que, por ahora, han encandilado a Hansi Flick.

El técnico alemán lo tiene claro, con Szczesny no hay debate posible. El polaco, a día de hoy, no tiene rival bajo la portería azulgrana, entre otros motivos, por partidos tan especiales como la victoria in extremis del Barça frente al Celta, con remontada brutal en los compases finales.

Montjuïc es Disneyland

En Polonia, son varios los medios que de forma recurrente hablan del Estadi Olímpic como si fuera Disneyland, un escenario magnífico donde la emoción y el espectáculo están garantizados hasta el final del evento. Y no es de extrañar si tenemos en cuenta el partido, por ejemplo, partidos como el del Celta.

Desde la llegada de Wojciech Szczesny a la vida del Barça tras la grave lesión de Ter Stegen, la portería azulgrana ha alternado múltiples actuaciones brillantes con errores puntuales, algunos de ellos ciertamente groseros.

Szczesny se ha integrado a las mil maravillas en el vestuario del Barça / Javi Ferrándiz / SPO

Lo sucedido frente al Celta resume a la perfección el estado de forma actual de TEK. Minuto 15, centro lateral del conjunto vigués, error de bulto a la hora de medir la salida del meta polaco y regalo inesperado para un Borja Iglesias que no andaba sobrado de gol en los últimos partidos. Jarro de agua fría en una grada ávida por festejar uno de esos partidos cómodos, con gol tempranero de Ferran Torres y que invitan a soñar con una posible goleada. Nada más lejos de la realidad.

El error grosero de Szczesny dejó tocado a casi todo el equipo. Y digo casi todo el equipo porque hubo una clara excepción: el propio TEK. El meta polaco no se vino abajo, ni se inmutó en su rostro. Nada de transmitir inseguridades y debilidades. Todo lo contrario. Poco después, doble parada antológica frente a un Celta que superaba el posible fuera de juego y encaraba el marco del Barça para abrir diferencias. La punta del pie y una mano providencial volvieron a redimir a Szczesny con una grada que casi le venera.

Con permiso del ya comentado gol inicial del Celta, a TEK no se le puede imputar nada más sobre el hat trick de Borja Iglesias. Más bien al contrario. Dos manos providenciales, producto de la excelente colocación e intuición, evitaron con toda seguridad lo que muy probablemente hubiera significa el 'poker del Panda'.

Hansi Flick está harto de justificar la titularidad de Szczesny en base a virtudes como la de la experiencia y frialdad en circunstancias críticas. Y la del Celta, con el 1-3 en el marcador y una defensa navegando en la salida y en el repliegue del fuera de juego, ya lo creo que lo era. Con Olmo y Lamine todo fue muy distinto en ataque, pero la crisis defensiva azulgrana no tuvo mayores consecuencias gracias a un portero que evitó el desastre con intervenciones providenciales.

TEK rompe moldes

Szczesny decidió celebrar sus 35 años con otra de esas tardes no aptas para cardiacos. Y ya van unas cuantas. Algunas salidas fuera de lugar y más de un penalti evitable adornan el currículum de errores de TEK en el Barça. Pero la balanza se compensa con un extenso repertorio de paradas inverosímiles y numerosos intangibles con el veterano jugador polaco sobre el terreno de juego.

Flick no tiene dudas: es su portero titular e indiscutible. Y, por si fuera poco, Deco, el director deportivo del Barça, confirmó minutos antes del inicio del encuentro lo ya adelantado desde hace unas semanas: todo está bien encaminado para prorrogar el contrato de Szczesny al menos una temporada más. Flick le quiere, el barcelonismo le adora y el meta está de lo más feliz en esta inesperada etapa en el Barça.