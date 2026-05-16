¡Szczesny se cachondea hasta del adiós de Lewandowski!

La noticia era esperada, pero en el vestuario blaugrana causó impresión por el peso que tiene Robert Lewandowski en el equipo. La mayoría de jugadores reaccionaron al adiós del delantero polaco, pero hubo una despedida especial. Tal y como es su carácter, el portero Szczesny aprovechó el anuncio de la marcha de su amigo para cachondearse del tema exigiendo una fiesta de despedida antes de que se vaya de Barcelona: "Leyenda, cabra, etc., etc. Pero sobre todo, avísales a tus vecinos cuándo es la fiesta de despedida", espetó el guardameta con un corazón para cerrar el mensaje.

Según medios polacos, Szczesny ya sabía de la decisión desde hacía días y ha quedado tocado por la marcha de su amigo y compañero. Y es que Szczesny llegó al Barça de la mano de Robert Lewandowski, que le convenció para que volviera a vestirse de corto tras la lesión de Ter Stegen. Szczesny vivía retirado en Marbella y escuchó la propuesta blaugrana porque así se lo pidieron y acabó firmando avalado por un Lewandowski que ahora se marchará de la Liga española.

Szczesny tiene un año más de contrato con el Barça y ya ha dejado claro que se ve con fuerzas de seguir al máximo nivel. Seguirá en su rol de segundo portero y ayudando a Joan Garcia a pesar de que en el Barça aún tienen la opción de cortarle su contrato con una rescisión pactada. La importancia de Szczesny dentro del vestuario aconseja al cuerpo técnico y a la dirección deportiva a mantenerle otro año más. El Barça había negociado la incorporación de Remiro, Real Sociedad, pero deberá esperar quizás a la finalización de contrato.

Otros compañeros se despidieron de Lewandowski por las redes sociales, como fue el caso del capitán Rpahinha: "Robertinho. Fue un placer compartir el vestuario contigo. Eres un ejemplo". Y otros jugadores como Dani Olmo: "Una verdadera leyenda. Fue un inmenso placer compartir vestuario contigo y ganar todos esos títulos juntos, jugando por los colores de nuestro querido club. Nosotros, los culés, te echaremos mucho de menos. Te deseo todo lo mejor para el futuro, amigo", afirmó.