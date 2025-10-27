Szczesny brilla en la adversidad

El Barça apenas puede extraer aspectos positivos del clásico en el Bernabéu, más allá de la racha goleadora de Fermín o las inesperadas manos salvadoras de Szczesny. El cancerbero polaco, a priori tercer portero de la plantilla, salvó a los azulgranas de encajar una dolorosa goleada ante el Real Madrid.

El guardameta de 35 años llegaba al partido cuestionado, pues ha encajado gol en los seis encuentros en los que defendía la meta azulgrana. Asimismo, fue señalado en las dos derrotas antes del parón, frente a PSG y Sevilla. Sin embargo, en un choque de máxima exigencia, contra el Real Madrid a domicilio, Szczesny brilló como no lo había hecho en toda la temporada.

El guardameta realizó ocho intervenciones de mérito, además de impedir el tanto de penalti de Mbappé en el minuto 52, que mantenía al Barça en el partido. El portero polaco no solo acertó el lanzamiento del francés, sino que también lo repelió con fuerza para evitar un posible rechace.

Especialista desde los once metros

Esta parada frenó una racha de 23 disparos desde el punto fatídico en contra de los azulgranas que terminaban en gol (sin contar las tandas). El último penalti que detuvo un portero del Barça fue Ter Stegen, cuando el alemán paró el lanzamiento del levantinista Roger Martí. Además, el de Szczesny es el primer penalti que detiene un portero azulgrana en un clásico desde el 8 de junio de 1991. En esa ocasión, Zubizarreta acertó la intención de Butragueño, en un partido también celebrado en el Bernabéu.

El portero polaco, un especialista desde los once metros, pues ya ha parado penaltis a Messi, Neymar o Kessié, ha asumido su papel dentro del vestuario desde que llegó a Barcelona. Szczesny entiende que Joan Garcia esté por delante de él en los planes de Flick. Está previsto que el de Sallent, que se lesionó hace un mes del menisco interno de la rodilla derecha contra el Oviedo, regrese a la lista la semana que viene contra el Brujas.

La recuperación de Joan Garcia relegaría de nuevo a Szczesny al banquillo. Aun así, el experimentado guardameta será titular en el encuentro de este domingo contra el Elche y, quizá, hasta el parón de noviembre, en caso de que el cuerpo técnico no quiera forzar con el exportero del Espanyol.