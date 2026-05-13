Szczesny trabajó para el Zamora de Joan Garcia

Szczesny fue, sin discusión alguna, el MVP de la rúa de campeones. Comió helado, pizza y hamburguesa. Y fumó, fumó mucho, tanto que incluso se hizo suyo el puro encendido y ofrecido por una aficionada durante el recorrido por las calles de Barcelona. El polaco, animado por el cántico de “Szczesny, fumador”, se lo pasó en grande durante la celebración. Al cabo de dos días, le tocó ejercer de profesional y enfundarse los guantes, algo que no ocurría desde el 18 de marzo, cuando jugó los últimos minutos ante el Newcastle en el Camp Nou. Sin embargo, no había sido titular desde el 9 de noviembre, en el 2-4 ante el Celta en Balaídos.

Lewandowski y Szczesny, en la rúa de campeones del Barça / VALENTÍ ENRICH

Flick lo avanza

Cuando preguntaron a Hansi Flick si Diego Kochen podía ser jugar ante el Alavés, el técnico fue contundente: “No”. Y eso quería decir que o jugaba Tek o lo seguía haciendo Joan Garcia. Finalmente, el alemán apostó por el polaco por dos motivos: el primero, darle de nuevo la oportunidad de sentirse futbolista, pese a la dulce resaca que arrastraba desde la rúa; el segundo, blindar uno de los objetivos deportivos que le quedan al Barça esta temporada en la Liga. Más allá de alcanzar los cien puntos, que ya no será posible, también existe el reto de ser el primer equipo de la historia que logra ganar todos sus partidos como local. Si superan al Betis el domingo, serán los primeros, y no es poca cosa para un grupo de futbolistas que, esta temporada, han jugado en Montjuïc, el Johan Cruyff y, por supuesto, el Camp Nou. El tercero, y muy importante, es que Joan Garcia logre su primer Trofeo Zamora.

Szczesny, en el partido entre Alavés y Barça / VALENTÍ ENRICH

Objetivo de grupo

Para una plantilla que ha escuchado muy a menudo comentarios sobre su debilidad defensiva, no está nada mal. Para Joan Garcia, mucho menos en su primera temporada como blaugrana. De hecho, el guardameta, aseguró Hansi Flick en la rueda de prensa posterior, "jugará los dos partidos" que quedan de Liga.

Joan Garcia es una garantía para el FC Barcelona / Valentí Enrich

Lo cierto es que Szczesny jugó un partido correcto en Mendizorroza y poco pudo hacer en el gol de los vitorianos. Pese a ello, los números del polaco esta temporada no son para tirar cohetes. Ha disputado un total de once partidos, uno de ellos es el que se cuenta por los ocho minutos ante el Newcastle. El resto, a causa de la lesión que sufrió su compañero, todos completos. En ninguno de ellos acabó el Barça con la portería a cero. De hecho, Szczesny ha estado en tres de las cinco derrotas blaugrana en la Liga. También estuvo ante el PSG en Champions. En total, dieciocho goles encajados en un total de diez partidos, unos números, por lo menos, delicados.