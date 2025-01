Szczesny alucina con Lamine Yamal: "Es el mejor talento..."

La lesión de Ter Stegen dejó a la dirección Deportiva del Barça en una tesitura delicada: obligados a incorporar un portero con la mayor brevedad posible para acompañar o competir con Iñaki Peña. En este escenario, apareció Szczesny, retirado por aquel entonces y sorprendido por la propuesta.

El portero polaco ofreció una entrevista a la 'Gazzetta dello Sport' y analizó su situación bajo palos en el Barça. El guardamenta contó que "me retiré porque no encontraba un proyecto con el que entusiasmarme, pero sentí que era una oportunidad demasiado emocionante como para rechazarla. Vine sin la expectativa de jugar, llevaba dos meses solo jugando a golf". 'Tek' seguía el Barça, y de hecho, cuando Ter Stegen se lesionó en la Cerámica ante el Villarreal, el ex de la Juventus recibió la llamada de su compatriota Lewandowski desde el vestuario. "Vi mi destino", confesó pensar en ese momento.

En su etapa en el Barça, no solo está pudiendo volver a la dinámica que le ha acompañado durante su carrera hasta que tomó la decisión de dejarlo, sino que está viviendo el nacimiento y crecimiento de talentos jóvenes de La Masía. Es el caso de Lamine Yamal, a quien tildó del "mayor talento técnico que he visto en mi vida", y añadió "las cosas que hace en los entrenamientos no se las he visto hacer a nadie". Con respecto a los canteranos y esa mezcla con los más veteranos, comentó que "la energía que transmiten es muy bonita, me divierto mucho con ellos", dijo.

Quien fue portero del Arsenal puntualizó también otro de los cambios que más ha percibido. "La importancia de estar un gol arriba es menor que en Italia, aquí se continúa atacando, es impresionante. El otro día ganamos 7-1 (Valencia) y estaban todos los compañeros celebrando. Yo también, pero estaba fastidiado porque me habían metido un gol", destacó. Ante la vuelta al Spotify Camp Nou en unos meses, no pudo ocultar sus ganas de pisar el césped del reformado feudo azulgrana: "Ojalá pueda llegar a jugar en el nuevo estadio". Eso sí, confesó que "no puedo decir que fuese un sueño para mí, porque mi sueño más ambicioso creía que era jugar en el estadio del Legia de Varsovia".

En referencia al modelo de juego y la filosofía en Can Barça, 'Tek' mención las notorias diferencias con respecto a lo visto y experimentado en Italia. "A nivel táctico, Italia está un poco por delante, pero a nivel técnico España está mucho más avanzada", indicó. "Aquí hay más goles, no es todo tan organizado", y puntualizó que "soy yo el que se tiene que adaptar a ellos, a un estilo que propone mucho y es muy bonito con tantos goles". Ante las presumibles dificultades de comunicación por cuestiones lingüísticas, Szczesny matizó otra de especial relevancia. "La comunicación en el campo es complicada porque la defensa está muy adelantada", concluyó.

Lo cierto es que la inclusión del guardamenta polaco a la dinámica azulgrana está teniendo todos los colores. Por el momento, parece que es el hombre de Flick para proteger la red de los ataques rivales. Si bien hace tan solo unos meses estaba alejado de los terrenos de juego siendo un mero espectador, su vida ha cambiado por completo y suma otra etapa más a su dilatada trayectoria profesional.