Szczęsny afronta su último año en el Barça con una motivación extra

Wojciech Szczęsny afronta su última temporada como jugador del FC Barcelona, pero lo hace con la misma personalidad que ha mostrado desde su llegada al club. El guardameta polaco parte por detrás de Joan Garcia en la portería de Hansi Flick, aunque sus primeras actuaciones de la pretemporada han demostrado que sigue preparado para competir. En el triangular del pasado sábado en Udine, fue uno de los destacados: detuvo un mano a mano ante Ndoye en el duelo contra el Nottingham Forest y realizó varias intervenciones de mérito frente al Udinese antes de encajar el gol en el último minuto.

El papel de Szczęsny ha cambiado respecto a su primera temporada en el Barça. La llegada de Joan le sitúa como segunda opción, pero el polaco mantiene intacta su motivación. Y mientras prepara su último curso de contrato como blaugrana, también continúa siendo una figura de referencia en su país.

Buena prueba de ello es su nuevo proyecto publicitario. Szczęsny se ha convertido en la imagen de la última campaña de Koral, una de las principales marcas de helados de Polonia, que ha lanzado un producto bautizado como 'Strzał' y que tiene al portero como gran protagonista.

Koral, la promoción de helados de Szczesny / Koral

El nombre del helado no es casual. 'Strzał' significa 'disparo' en polaco y toda la campaña gira alrededor del fútbol, los lanzamientos y las paradas de los guardametas. Szczęsny aparece así convertido en el rostro de una acción publicitaria que juega precisamente con uno de los elementos más reconocibles de su profesión.

Un helado con premio blaugrana

La propuesta de Koral va más allá del lanzamiento del producto. La marca ha puesto en marcha el concurso 'Letni STRZAŁ', con diferentes premios y un gran premio final especialmente atractivo para los aficionados del Barça.

El ganador podrá viajar a Barcelona acompañado de otras tres personas y disfrutar de entradas VIP para un partido del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. Además, el premio incluye la posibilidad de conocer al propio Szczęsny.

De esta forma, el portero polaco se convierte también en el nexo entre la campaña de Koral y el Barça. Una conexión especialmente llamativa en el que será su último año de contrato con el conjunto blaugrana.

La elección de Szczęsny tampoco parece casual. Su popularidad en Polonia y su particular personalidad fuera del terreno de juego le convierten en una figura especialmente reconocible para protagonizar una campaña de estas características. El guardameta ha participado en la promoción de 'Strzał', que ya se encuentra a la venta en todo el país.

Mientras tanto, 'Tek' sigue preparando su última temporada en Barcelona. Sus buenas actuaciones durante la pretemporada demuestran que, pese a partir como suplente, mantiene intacta su competitividad. Dentro y fuera del campo, Szczęsny sigue teniendo motivos para ser protagonista.