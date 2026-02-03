Szczesny acepta su nueva realidad

Wojciech Szczesny llegó al FC Barcelona como agente libre tras la grave lesión de rodilla de Marc-André Ter Stegen la temporada pasada. Además, el portero polaco tuvo que salir del retiro para reforzar una posición tan complicada como la de guardameta, por lo que poco puede achacarse a su rendimiento en el curso anterior, cuando se ganaron tres títulos con él bajo palos.

No obstante, el margen de mejora en la posición era evidente, y se optó por incorporar a Joan Garcia a cambio de unos 25 millones de euros. Desde ese momento, se sabía que iba a ser complicado que el ex de la Juventus contara con excesivos minutos, aunque la lesión del de Sallent en Oviedo le permitió jugar ocho encuentros consecutivos.

Joan Garcia tuvo una actuación estelar ante el Racing Santander en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey / Dani BARBEITO / SPORT

La Copa del Rey, también para Joan

Si bien la salida de Ter Stegen en calidad de cedido al Girona aseguraba a Szczesny el puesto de primer suplente, esto no significa necesariamente que vaya a tener minutos. Sin ir más lejos, este año en Copa del Rey, competición destinada en el pasado a los porteros suplentes en Can Barça, no ha jugado un solo encuentro. Ante el Guadalajara, fue Ter Stegen el escogido por Hansi Flick para defender la portería, aunque el internacional por Polonia tuvo un papel directo en esa decisión.

Sin embargo, pese a que muchos podían pensar que ante el Racing de Santander sería Wojciech Szczesny quien haría su reaparición, el elegido fue Joan Garcia, mientras que el técnico azulgrana afirmó en rueda de prensa que el de Sallent era la opción número uno y que, en principio lo seguiría siendo.

De esta manera, si bien Flick no lo confirmó en rueda de prensa, se espera que el escogido ante el Albacete vuelva a ser Joan Garcia. Esto provoca que, más allá de alguna hipotética última jornada de LaLiga EA Sports sin nada en juego o de que Joan vuelva a tener algún contratiempo físico, Szczesny no disputará más minutos como azulgrana.

Aunque otros en su situación podrían mostrar enfado, la realidad es que el polaco acepta de buenas maneras su rol actual, aportando en el vestuario y sin poner una mala cara en el banquillo, todo lo contrario.