Sylvinho: “Gabriel Jesus es un jugador top: es explosivo y se adapta al fútbol moderno porque puede hacer tres funciones”

Sylvinho (Sao Paulo, 1974) está en un momento de reflexión. Tras terminar su etapa como seleccionador de Albania en mayo está abierto a volver a entrenar. Cada verano pasa unos días en Barcelona, donde aún mantiene el vínculo con algunos de sus excompañeros.

Uno de ellos es Deco, que hace un tiempo le dio un consejo que le cambió la vida: "Oye, Silvio, has girado por todo el mundo, por Europa... ¿por qué no venís a vivir a Oporto?" Y mi mujer y yo nos quedamos encantados. Es una ciudad que me relaja mucho".

¿Habéis hablado alguna vez de la posibilidad de que regreses al Barça?

Con Deco nos conocemos desde que éramos muy jóvenes, desde 1993. Como jugadores hicimos muy buena carrera, él incluso muy por encima de mí [sonríe]. Pero, por mucha amistad que tengamos, no confundimos las cosas: él tiene su vida y yo tengo la mía. Comemos juntos, cenamos, hablamos... Hablamos poco de fútbol, es verdad. Muchas veces estamos ya hartos de tanto escuchar y hablar de fútbol durante todo un día, un mes o una temporada [sonríe].Yo vengo de ser el seleccionador de Albania durante tres años y medio. Ahora toca descansar, relajarse y esperar los próximos pasos.

Sylvinho, en su etapa como seleccinador de Albania / EFE

¿Qué aspectos de su temperamento tiene para ser un buen director deportivo?

Tiene mucha personalidad, mucho caracter y, aparte, una vida dentro del mundo del fútbol. No todos los que salimos del mundo del fútbol y jugamos a un nivel muy alto estamos preparados automáticamente para ser entrenadores, directores deportivos o dirigentes. Hay una fase, una etapa, que hay que cumplir. Y, sobre todo, un entrenador o un director deportivo no puede hacerlo todo solo. Hay una esfera por encima: presidente, dirigentes, director deportivo y entrenador. Todos tienen que trabajar alineados y juntos. Eso es muy importante y es lo que está pasando en el Barcelona. Deco es muy bueno, pero tiene su entrenador, su presidente y su directiva. Pienso que están muy alineados, casi igual, por no decir que igual.

El último fichaje del Barça es Gabriel Jesus, al que conoces bien. ¿Cómo crees que puede encajar en el equipo de Flick?

Un amigo me envió un mensaje estos días y me dijo: "Oye Silvio, tú y Gabriel Jesus sois los únicos brasileños que jugasteis en el Arsenal, City y Barcelona" [Sonríe]. Es un jugador al que conozco desde 2016 o 2017, cuando estaba en las eliminatorias del Mundial de 2018. En aquel momento yo estaba trabajando en el cuerpo técnico de la selección de Brasil con Tite. Era bastante joven, un jugador explosivo, con mucha fuerza física, técnico dentro del área y con regate. Es un jugador que ha estado en equipos top y ahora llega a otro top como el Barcelona.

Curiosamente llega cuando el Barça ha empezado jugando sin un '9' clásico y va de goleada en goleada...

Lo que veo del fútbol moderno es que los equipos y los entrenadores están fichando jugadores de un nivel alto, pero que pueden desarrollar dos o tres funciones en el campo. Un atacante que puede jugar como extremo y terminar como delantero; un nueve que puede acabar como extremo o segundo punta. Esto está pasando cada vez más. Y no solo con balón. También sin balón, en el pressing y en todo lo que puede hacer por el equipo. El fútbol es cada vez más moderno y los jugadores ocupan diferentes posiciones dependiendo de sus características. Estoy convencido de que el Barcelona lo ha visto, que es un jugador top y que dará muchos frutos durante la temporada.

Lamine es un pedazo de jugador, pero olvídate: Messi es un capítulo aparte

¿Te sorprende ver a Raphinha a este nivel en esta posición?

No, no me sorprende. Y creo que todo lo que hay en Raphinha es más que fútbol. Es un jugador con mucha personalidad. Él está haciendo muy bien, también en la parte defensiva. Muchas veces olvidamos esa personalidad: es un jugador que dentro del campo se siente muy cómodo con la camiseta del Barcelona, con 80.000 o 90.000 personas, en un derbi o contra el Madrid. Es un partidazo y él está ahí como si nada. Eso cuenta mucho para un futbolista.

Sylvinho junto a Deco / JAVI FERRANDIZ

A todo el mundo le llama la atención la pasión con la que compite, ¿es un jugador que ya lo tenías visto antes de que llegara a la élite?

Es una historia larga, pero la voy a resumir. En su momento, estaba jugando en Francia y yo, cómo trabajaba con la selección, estaba mirando jugadores. Y al final hay futbolistas brasileños que están por todos los lados en Europa. Y en un momento dado llamé al cuerpo técnico y les dije: mira tenemos este jugador que ha dado un salto importante, el entrenador contactó con él y al final pasó un poco el tiempo y fue convocado. Y en las dos o tres veces primeras que vino ya pensamos: oye este es un gran jugador.

Ahora disfrutamos mucho de Lamine Yamal y siempre aparece la comparación con Messi. Pero él siempre habla de Neymar como referente. ¿A cuál de los dos te recuerda más?

¿Estás seguro? ¿Quieres escuchar mi respuesta? [sonríe]. Yamal es Yamal. No es ni Neymar ni Messi. A parte que Messi es un capítulo aparte, olvídate. Cuando ves al jugador claro que te puede recordar a otros: un regate, un corte, algo... pero después como entrenadores juzgamos a los jugadores por muchas cosas. Yamal es Yamal. Un pedazo de jugador que está ganando muchas cosas siendo muy joven y todavía tiene muchísimo por delante. Y ya veremos lo que va a pasar en los próximos 10 años.

¿Cómo te imaginas su evolución?

Neymar y Messi, con 17 años, jugaban de una manera determinada y después fueron creciendo, cambiando de posición, jugando por aquí, por allí, como falso nueve, como segundo punta... Eso demuestra la capacidad de un jugador para entrar en una historia de diez, doce o quince años. Estoy seguro de que en el futuro vamos a descubrir muchas más cosas de Lamine. La gente lo ve empezar por aquí, mañana por ahí, después en otra posición... Y ahí veremos hasta dónde puede llegar.

¿Qué aspecto de su juego te llama especialmente la atención?

Es un jugador que, cuando controla el balón, ya en los primeros pasos tiene un cambio de ritmo extraordinario. Eso, junto con una técnica muy fina, te convierte en un jugador al que nadie quita el balón. Y después tiene un remate de un nivel muy alto. Estamos hablando de uno de los máximos goleadores del Barcelona de la temporada pasada. Es un jugador que tiene esa capacidad de remate y de marcar goles a un nivel muy alto.

Sylvinho, en una sesión con un jovencísimo Messi / JAVI FERRANDIZ / EDECASA

Tú viviste los inicios de Messi. Eras lateral izquierdo y él empezó como extremo derecho, así que te tocaba enfrentarte a él en los entrenamientos. ¿Recuerdas el primer día que jugaste con él?

No recuerdo un día específico. Nosotros jugamos juntos en el Barcelona durante cinco años. Cuando digo nosotros, hablo de Ronaldinho, Deco, yo... Éramos jugadores de generaciones diferentes y él era muy joven. Leo era muy callado, tímido y se quedaba por ahí. Yo me llevé muy bien con él. Quizá él era el más pequeño y yo el mayor, el anciano. Nos llevábamos muy bien y nos veíamos mucho. Yo aprendí un poco de castellano con Nelson Vivas en el Arsenal. Por eso muchas veces me dicen que tengo un castellano un poco argentino. Y con Leo nos reíamos mucho.

Pero sí me acuerdo de los duelos. Sufrí, claro, pero yo tenía algo a mi favor: la experiencia y la suerte en los entrenamientos jugábamos con un campo más corto [sonríe]. Si el campo era grande, no había nada que hacer. Pero en un campo reducido podía jugar con la experiencia: disminuir el espacio, no entrarle, evitar que recibiera el balón y ya está.

Le pedí a Pep jugar antes de la final de Roma y me dijo: ‘¿Estás seguro? No te vayas a lesionar'

¿Se cachondeaban mucho Ronaldinho y Deco cuando Messi te hacía algún lío?

No, de verdad que no. Yo de tonto no tenía nada, ¿eh?

¿Le entrabas fuerte?

No [sonríe]. No hacía falta. Que no le llegue el balón. No, el cachondeo era fuera del campo, eso sí. De estar ahí jugando con Ronni y Deco de cachondeo, yo me metía un poco con ellos. Me encantaba hablar y reírme con ellos. La vida de un futbolista fuera del campo, hay que reconocerlo, también es muy bonita si las cosas van bien.

El otro día me llamaron la atención unas declaraciones de Belletti cuando dijo que Ronaldinho entrenaba mucho y fuerte, algo que sorprende si siempre le ha acompañado otra fama...

[Se lo piensa]. Ahí depende: ¿qué es entrenar mucho y qué es entrenar poco? Ronnie saltaba al campo y era un jugador fuerte, potente. Tiene razón Belletti. El entrenamiento era a una hora determinada y después él hacía tiros de 50 metros, ejercicios... Ronnie siempre entrenó muy bien y fuerte. Es un pedazo de jugador. Además, se lesionó muy poco. Era un tipo preparado. Recuerdo que tenía incluso un preparador físico que trabajaba con él y hacía trabajos en casa. Es un tema muy personal, pero daba mucho valor a eso. Entrenaba bien y estaba muy preparado.

Sylvinho, junto a Ronaldinho / JOAN MONFORT

En la final de Champions de Roma de 2009 te tocó ser titular porque faltaban algunos defensas. Yaya Touré contó que, cuando Pep preguntó quién podía jugar de central, él se ofreció y después reconoció que pasó varios días cagado y apenas pudo dormir. ¿Tú cómo viviste aquella situación?

[Sonríe]. Soy mucho más fácil a lo mejor que Yaya Touré. La gestión del staff con cada jugador es diferente. Llegamos con muchos jugadores lesionados, sancionados... Yo supe que iba a jugar unos diez días antes. Pep me dijo: "Oye, Silvio, prepárate para el partido". Yo tenía 35 años y sabía que estaba muy preparado, al nivel perfecto.

La única cosa con Pep es que me acuerdo de que le dije: "Míster, déjame jugar el máximo de partidos posibles antes de llegar allí". Y él me contestó: "Oye, Silvio, no te vayas a lesionar, eh?" Y yo era como: confía en mí. Quería llegar con ritmo. Cuanto más jugaba, mejor me sentía.

Pero Pep no estaba convencido...

Nosotros ya habíamos ganado la Liga y la Copa, y solo quedaba la Champions para conseguir el triplete. En el último partido de Liga, Pep me insistió: "Oye, estás seguro, Sylvio?" Y yo le dije: "Míster, déjame jugar 45 minutos. Si son 90, perfecto, pero déjame jugar al menos 45". Yo estaba bien y necesitaba jugar. Al final fue así: jugué 45 minutos. Evidentemente, cuanto más juegas también hay un riesgo de lesión, pero para mí era importante entrenar bien y jugar bien para llegar al partido al cien por cien. Pero fue todo muy fácil y muy tranquilo.

Y para terminar: coincidiste con una generación increíble de futbolistas brasileños. ¿Cuál es el jugador que más te ha impresionado de todos con los que has jugado?

Noticias relacionadas

He tenido una fortuna enorme. Ronaldinho, claro pero también Ronaldo Nazario.... era un nivel de locos: cómo conducía el balón, cómo tiraba, cómo superaba al portero. Era de un nivel altísimo. Son muchos. Si me dices que tengo que elegir uno, mañana te digo quince o veinte. Pero la única cosa que te puedo decir es que no hay sorpresas [sonríe]. A ese nivel no hay un jugador que yo haya visto y haya pensado: "¿Cómo ha llegado hasta aquí?". Hay muchos jugadores muy buenos y con mucha calidad, pero estos dos estaban a otro nivel. Su talento no tenía ningún tipo de sentido.