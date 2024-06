Sylvinho: de la carambola de Roma a llevar a Albania a la Eurocopa

La clasificación de Albania para la segunda Eurocopa de su historia tiene nombre y apellidos: Sylvio Mendes Campos Junior, conocido por el gran público como Sylvinho. El brasileño ha ido labrando su camino en los banquillos sin hacer ruido, pero ganándose el respeto de allí donde entrenaba. Colgó las botas en 2010 y se puso la corbata en 2011. Este será uno de sus veranos más especiales. Una Eurocopa son palabras mayores.

Inició su trayectoria como futbolista en el Corinthias el siglo pasado para dar el salto a la Premier League, jugando para el Arsenal en 1999. Dos años después, puso rumbo a España y fichó por el Celta de Vigo para recalar en el Camp Nou en 2004, junto a Deco, Eto'o, Belletti, Giuly, Edmílson y Larsson. La primera gran generación del Siglo XXI en Can Barça. Un lustro después firmó por el Manchester City antes de dar el pelotazo en Inglaterra y ya se retiró.

Como blaugrana ganó, entre otros, tres Ligas y dos Champions. La segunda de ellas, celebrada en Roma, lo hizo como titular. Eso sí, fue la tercera opción de Guardiola para ocupar el lateral izquierdo. Toda una carambola.

Éric Abidal fue expulsado en la vuelta de la semifinal frente al Chelsea y Keita se negó a ocupar esa posición. "Ya he hablado con el entrenador. Tenemos otros jugadores que pueden aportar más en el lateral, como Sylvinho. Yo no he jugado nunca en esa posición, se trata de un partido importante, una final, y no me veo jugando ahí".

Así, le llegó la oportunidad a Sylvinho, que con 35 años disputó una final de la Champions y con un rendimiento más que notable en su penúltimo partido como culé. Salió llorando de Roma y por la puerta grande del Camp Nou. Un jugador que se ganó el corazón de la afición y del vestuario. Fue uno de los amigos más íntimos de Ronaldinho, con quien actuaba de contrapunto, como el 'yin' y el 'yang'. Siempre fue una de las voces más respetadas de la plantilla.

Sylvinho, seleccionador de Albania desde 2023 / EFE

Brasil, Italia, Francia y Albania

Inició su carrera en los banquillos como segundo entrenador en varios equipos de Brasil, hasta llegar a ser la mano derecha de Tite en la Selección de Brasil durante tres años, tras integrarse en el cuerpo técnico del Inter de Mancini. Aquellas etapas le valieron para ser primer técnico del Olympique de Lyon, donde fue destituido a los 11 partidos en el banquillo. Regresó a su país natal para tomar las riendas del Corinthians y desde enero de 2023, al cargo de la Selección de Albania.

Muchos se pueden preguntar: ¿Cómo narices llega Sylvinho hasta Albania? "Después de un mes de conversaciones, de acercamientos de las dos partes. Ellos tampoco sabían si estábamos dispuestos a aceptar el cargo ni sabían cómo íbamos a trabajar. Hubo una buena cena un día y nos acercamos mucho. En 15 ó 20 días firmamos el contrato. Yo me miré absolutamente todo lo relacionado con esta selección y este país. Vi que eran jugadores fuertes y buenos. Ahora estamos viviendo un sueño tanto ellos como nosotros", explicó en una entrevista a 'As'.

Discípulo de maestros

La lista de maestros que ha tenido Sylvinho como futbolista no es nada desdeñable: Rijkaard, Guardiola, Wenger, Lotina, Mancini... El alma de entrenador le salió antes de colgar las botas. Para el recuerdo quedará la imagen del brasileño recordando a Pep, tras el la euforia y descontrol del 'Iniestazo' en Stamford Bridge, que aún podían realizar más cambios para arañar unos segundos al cronómetro. Aportó aquella dosis de calma cuando el delirio reinaba en la capital londinense.

"Siempre me interesé por la táctica, por saber cómo trabajaban ahí mis entrenadores, siempre aprendí del cuerpo técnico", comentaba en una entrevista concedida a 'Radio Marca'. Sobre Guardiola, un sinfín de halagos: "Es un enamorado de su trabajo, del fútbol. Puede pasarse 15 horas trabajando un entrenamiento y eso llega a los jugadores. No había entrenos aburridos y consiguió que jugáramos de maravilla al fútbol con y sin balón, presionando".

Su implicación con el país es máxima y, de hecho, es la primera vez que un cuerpo técnico de fuera se muda a Albania. "Creí que era algo muy importante entender la cultura del país, cómo latía. Integrarse con la gente", argumentaba en la citada entrevista.

Veinte años después, ¿emulará a Grecia?

Albania se clasificó para la Eurocopa con todas las de la ley. Una fase de clasificación, prácitcamente, inapelable para ser la 47º selección del ránking UEFA. Líderes con 15 puntos y una sola derrota, emparejada con República Checa, Polonia, Moldavia e Islas Feroe. De hecho, desde que Sylvinho se hizo cargo del combinado balcánico, tan solo ha sumado tres derrotas (Polonia, Chile y Suecia), además de siete triunfos y otros tres empates.

La papeleta de Albania en esta Eurocopa no será nada sencillo, pues han quedado emparejados en uno de los 'grupos de la muerte', junto a España, Italia y Croacia. "Los grandes son grandes y los mejores son los mejores, pero si trabajas bien todo lo anterior la diferencia puede disminuir bastante. Además, la Eurocopa es un torneo corto y a 90 minutos puede pasar de todo. Es una ventaja que los pequeños tienen", aseguró Sylvinho en la entrevista a 'As'. ¿Repetirá Albania la hazaña de Grecia en 2004?