Sven Jablonski, un árbitro 'debutante' para el Barça en Champions

Sven Jablonski será el encargado de dirigir el estreno del Barça en la Champions ante el Feyenoord. El colegiado alemán, nacido en Bremen en 1990, se estrenará con el conjunto blaugrana, ya que nunca antes había arbitrado un partido del equipo en competición europea. La UEFA ha confirmado su designación para el encuentro de este miércoles en el Spotify Camp Nou.

Jablonski es uno de los árbitros alemanes con mayor recorrido en la Bundesliga. Es internacional FIFA desde 2022 y dirige en la máxima categoría alemana desde 2017. A sus 36 años, acumula ya 126 partidos en la Bundesliga, además de haber sido el encargado de arbitrar la final de la Copa de Alemania de 2026 entre Bayern y Stuttgart, su primer gran encuentro en el torneo.

Una experiencia todavía corta en la Champions

Su recorrido en la máxima competición continental, sin embargo, todavía es relativamente corto. El Barça-Feyenoord será su quinto partido de Champions como árbitro principal en la fase de liga, después de estrenarse la temporada pasada.

Su debut llegó el 5 de noviembre de 2025 con el Pafos-Villarreal, antes de dirigir posteriormente el Ajax-Benfica, el Club Brujas-Arsenal y el Bodø/Glimt-Manchester City, en el que expulsó a Rodri por doble amarilla. En estos cuatro encuentros mostró nueve tarjetas amarillas.

Ayoze Pérez, ante David Luiz en el Pafos-Villarreal. / Petros Karadjias

Esta temporada, además, ya ha tenido presencia europea. Jablonski fue designado para dirigir el Fenerbahçe-Lyon de la fase de clasificación de la Champions, disputado el pasado 18 de agosto y que terminó con empate a uno. El duelo ante el Feyenoord será, por tanto, su segundo encuentro europeo del curso y el primero en la fase de liga.

Un árbitro con peso en Alemania

El alemán llega a esta cita después de haber consolidado una importante trayectoria en su país. Jablonski comenzó a arbitrar en la Bundesliga en 2017 y ya ha superado el centenar de encuentros en la máxima categoría. También acumula 70 partidos en la segunda división alemana y ejerce como árbitro FIFA desde 2022.

Su progresión durante los últimos años le llevó a recibir una de las grandes designaciones del fútbol alemán la pasada temporada. En mayo fue elegido para dirigir la final de la DFB-Pokal, disputada entre Bayern de Múnich y Stuttgart. El partido del Camp Nou supondrá ahora otro paso importante en su carrera internacional. Será su primer encuentro con el Barça y una nueva oportunidad para ganar experiencia en una competición en la que todavía está dando sus primeros pasos.

Sven Jablonski, árbitro del Barça-Feyenoord / UEFA

Jablonski estará acompañado en Barcelona por sus compatriotas Eduard Beitinger y Robert Kempter como asistentes, mientras que Tobias Reichel ejercerá como cuarto árbitro. En el VAR estará Bastian Dankert, también alemán.

El Barça se encontrará así con un árbitro sin antecedentes directos con el conjunto blaugrana, pero con una trayectoria consolidada en Alemania y que ya conoce el ritmo de las grandes noches europeas. El miércoles afrontará uno de los partidos más importantes de su todavía corta experiencia en la Champions.