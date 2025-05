Susto sin muerte en Valladolid

Pucela, Valladolid, el Nuevo José Zorrilla... Lila (violeta) y blanco. Un estadio bonito. Cercano geográficamente a Madrid y, por ello mismo, más tendiente a lo blanco que a su antagónico blaugrana. Sí, a su alrededor el azul y el grana se hicieron presentes, pero si rascabas un poco había quien exclamaba "¡yo con los catalinos no quiero nada!". La gente del Barça está por todos lados, aunque no siempre sean mayoría. ¿Qué más da?

Lo que importa es el fútbol y ahí el idioma acaba siendo universal. Flick dijo que lo de Valladolid era importante, por supuesto, pero en su once se respiró una clara tendencia a entender que lo del próximo martes es traca de las gordas. Todo vale. Solo dos titulares repitieron respecto a la ida ante el Inter: Pedri y Gerard Martín.

Un partido trampa, sí

El guión desde el inicio era sencillo: el Barça atacaba ordeando y el Valladolid defendía aún más ordenado. Cuando alguien os recrimine lo del partido "trampa", ponedle el vídeo del primer tiempo entre los pucelanos y los blaugrana. En el Zorrilla hubo de todo: veneno en el queso, calambre azul de los que matan moscas entre rejas electricas y agujeros cavados en el suelo cubiertos por un manto de hierba. En todos esos peligros cayó el Barça.

El Valladolid, a los cuatro minutos, ya sumaba dos córners a favor. Y a los seis minutos, sin tiempo para saber que habían llegado a Valladolid y que se estaba disputando un partido de fútbol que permitía a los de Flick llegar con cuatro puntos de ventaja al clásico ante el Real Madrid, llegó el tanto local. Un chut de Iván Sánchez rebotó en Araujo y sorprendió por alto a Ter Stegen.

Ansu Fati fue una sombra de lo que fue / VALENTÍ ENRICH

A partir de ahí, una versión del Barça voluntariosa, aplicada, correcta, pero sin alma, sin aquello que necesita un equipo para ser campeón. A Dani Rodríguez lo echaron a los leones, Pau Víctor buscaba su espacio y lo probó de chilena, Ansu Fati es una sombra de lo que fue, Fermín no dejaba de sumar fuerzas con Gavi, pero no salía nada, Pedri necesitaba socios y no los encontraba... El primer tiempo fue todo aquello que el Barça parecía haber dejado atrás. Unos cuarenta y cinco minutos muy preocupantes.

A falta de diez minutos Dani Rodríguez cayó mal y pidió el cambio. Entró Lamine Yamal, que se llevó una mayoría de aplausos y unos pocos pitos. El partido empezó a ser otra cosa para el Barça, pero no hubo tiempo para igualar. Llegó el descanso y tocaba cambiar cosas con urgencia. Flick movió ficha y se fueron Pedri y Ansu, cuyos enfados no van acompañados de fútbol. Entraron De Jong y Raphinha.

Lamine Yamal es un fenómeno

La primera buena la tuvo el brasileño con una falta lateral que André Ferreira envió a córner. Y la segunda, también. Centro de Lamine Yamal, despeja Ferreira ante Araujo y el rechace lo agarra Raphinha para empatar. Más de media hora por delante. Y ganas de ganar, las que no hubo en el primer tiempo. En una de esas, basculación de banda a banda, recibe Gerard, la pone atrás para Fermín y el pedazo de futbolista este venido de Huelva la pone lejos con la izquierda a la red. Remontada.

Flick movió el banquillo y sacó a Pau Víctor y puso a Dani Olmo de falso nueve. Un pase de Lamine permitió a Héctor Fort enviarla al palo. Era el tercero, pero el rechace de la madera se lo quedó Ferreira. El partido estaba raro sin cerrarlo y Latasa, que salió desde el banquillo probó los reflejos de Ter Stegen. El alemán ha vuelto y evitó el empate.

Raphinha y Fermín, protagonistas en el Valladolid - Barcelona / Valentí Enrich

El último cuarto de hora fue un suplicio porque a unos le sobraba el partido y a los otros también. Y, además, se rompió Gavi, que pidió el cambio y entró Èric Garcia. El Barça buscó cerrar el partido y casi lo logra Lamine con un remate que sacó Candela en la línea de gol. El Valladolid lo intentó hasta el último momento y hubo algún susto más, pero, como decíamos, no hubo muerte. La gloria espera en Milán.