Susto con Gavi

Susto en el entrenamiento de esta mañana del FC Barcelona: Gavi se ha hecho daño en la rodilla, según ha informado el programa 'Tot Costa' de 'Catalunya Ràdio'. A pesar del susto del futbolista, parece que el percance no reviste gravedad, pero su presencia este fin de semana no está asegurada.

No ha trascendido cuál de las dos rodillas es en la que se ha hecho daño, pero recordemos que el futbolista formado en La Masia estuvo un año de baja por una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco lateral, durante un partido con la selección española en una flagrante negligencia de la RFEF.

Se espera que entre hoy y mañana se le realicen más pruebas para saber si existe lesión y, en caso afirmativo, conocer el alcance de esta. Por este motivo, el centrocampista podría causar baja este domingo (21:30 horas) frente al Rayo Vallecano a domicilio en un encuentro correspondiente a la 3ª jornada de LaLiga EA Sports.

Gavi ha sido el segundo máximo goleador del Barça durante la pretemporada con tres tantos: uno contra el Seoul -en el que también repartió una asistencia- y dos frente al Daegu. En competición oficial, todavía no ha sido titular (ni frente al Mallorca ni contra el Levante), pero frente al combinado insular sumó un pase de gol saliendo desde el banquillo.